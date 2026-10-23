Nov škandal za Meghan Markle: FBI naj bi preiskoval njenega očeta

Očitno princ Harry in njegova soproga Meghan Markle še nimata dovolj težav – zdaj ju pretresa nov škandal, povezan z Meghaninim očetom. Thomas Markle starejši naj bi bil namreč predmet preiskave zaradi gradiva s spolnimi zlorabami otrok, ameriški FBI pa naj bi že začel ločeno preiskavo. Po poročanju britanskega časnika The Sun, ki je zgodbo ekskluzivno objavil včeraj, je sporno gradivo odkril njegov sin Thomas Markle mlajši, Meghanin polbrat, in sicer v očetovem domu na Filipinih, kjer je včasih živel (zdaj je na Floridi). Po njegovih navedbah naj bi šlo za več škatel s stotinami ali celo tisoči spornih fotografij, našel pa naj bi tudi videoposnetke. Thomas mlajši je zatrdil, da je odkritje prijavil pristojnim organom. Medtem Meghanina polsestra Samantha vztraja, da gre za »kup laži« in ...