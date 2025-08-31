Nov trend diete pod drobnogledom: Je postenje škodljivo?

Intermittent fasting, dieta, ki omejuje prehranjevanje na osem ur na dan, obljublja izboljšanje zdravja brez štetja kalorij ali omejevanja ogljikovih hidratov. Z njim se ponašajo tehnološki moguli in hollywoodske zvezde, celo britanski premier Rishi Sunak je omenil 36-urno postenje ob začetku tedna.

Kratkoročne študije so nakazovale, da lahko časovno omejeno prehranjevanje izboljša metabolizem, spodbuja celično obnovo in morda celo podaljša življenje. A nova obsežna raziskava, ki je spremljala več kot 19.000 odraslih v ZDA, je pokazala zaskrbljujoč signal: tisti, ki so svoje obroke omejili na manj kot osem ur dnevno, so imeli za 135 % večje tveganje smrti zaradi bolezni srca in ožilja v primerjavi s tistimi, ki so jedli 12–14 ur dnevno, danes poroča BBC.

Povečano tveganje je bilo prisotno ne glede na starost, spol in življenjski slog, najvišje pa pri kadilcih ter ljudeh s sladkorno boleznijo ali obstoječimi srčnimi boleznimi. Raziskovalci opozarjajo, da študija ne dokazuje vzročnosti, a opozorilo o tveganju je dovolj močno, da izzove priljubljeno predstavo o varnosti te diete.

Strokovnjaki poudarjajo, da intermittent fasting še vedno lahko pomaga pri izgubi teže, izboljšanju občutljivosti na inzulin, zniževanju krvnega tlaka in boljšem lipidnem profilu, a lahko prinese tudi stranske učinke: pomanjkanje hranil, glavobole, razdražljivost, močno lakoto ter tveganje za zdrs krvnega sladkorja pri diabetikih.

Vodja raziskave dr. Victor Wenze Zhong in endokrinolog dr. Anoop Misra priporočata individualen pristop: za ljudi s srčnimi boleznimi ali sladkorno boleznijo je bolje omejevanje obrokov na osem ur dnevno izvajati previdno, osredotočanje na kakovost hrane pa je trenutno pomembnejše od časa prehranjevanja.