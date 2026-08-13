Žafran, novi trend na družbenih omrežjih

Po družbenih omrežjih se širi nov trend, žafran. Ena najdražjih začimb na svetu naj bi bila nekakšen koren lečen, ki zdravi večino nadlog sodobnega človeka, lahko ugotovimo iz objav na raznih tikotokih, instragramih in portalih, namenjenih »alternativnemu« zdravstvu. Žal si ga lahko v količinah, ki bi dejansko lahko imele kakršen koli vpliv, privošči le redko kdo. Cene se na spletu gibljejo nekje od štiri tisoč evrov na kilogram dalje in zlahka dosegajo tudi trideset tisoč evrov, pri tem pa obstaja tveganje, da na koncu niti ne boste prejeli žafrana, temveč le bolj al manj kakovosten ponaredek. Crocus sativus L. je že dolgo ena najbolj cenjenih barvil in začimb na svetu, povpraševanje po njem pa je v zadnjem času še močno naraslo, po tem, ko so nekatere znanstvene raziskave ugotovile ...