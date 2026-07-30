Nova definicija družinskega luksuza: Zakaj se vedno več ljudi seli bližje gozdu?

Dolgo je veljalo prepričanje, da je edini logični odgovor na bivanjsko vprašanje selitev v samostojno hišo na obrobje mesta ali v predmestje. V zadnjih letih pa se pogled na kakovost bivanja precej spreminja. Kupci nepremičnin ne iščejo več zgolj kvadratnih metrov. Pred iskanjem novega doma raje preračunajo nekaj veliko dragocenejšega – svoj čas. Ugotavljajo namreč, da selitev iz mesta prinaša skriti davek zaradi ur, ki jih prebijejo v jutranjih in popoldanskih prometnih zastojih, ter ko se kot prostovoljni taksisti prevažajo z ene na drugo dejavnost svojih šoloobveznih otrok.

V sedmih večstanovanjskih objektih bo na voljo 111 stanovanj različnih velikosti, od približno 58 do 133 kvadratnih metrov neto površin. FOTO: Stoja Trade

Med nami je vedno več družin, parov in posameznikov, ki iščejo nekakšen »bivanjski hibrid«, ki nam omogoča bivanje ob gozdnem robu in ki od nas ne zahteva nikakršnih kompromisov glede mestnega udobja. Takšnih lokacij, kjer se mestne ulice skoraj neopazno nadaljujejo v gozd, sprehajalne poti in rekreacijske površine, je v Ljubljani zelo malo. Med njimi izstopa severozahodni del mesta, kjer pod Rožnikom nastaja nova soseska Pod hribom. Projekt nepremičninske agencije Stoja Trade obljublja nova stanovanja, poleg tega pa nekaj neprecenljivega – vrhunsko zasnovano bivalno okolje, ki rešuje uganko, kako živeti v mestu in hkrati tik ob naravi.

Po pričakovanjih direktorja Stoja Trade Zorana Đukića bo projekt zgrajen v približno treh letih, saj so se ga lotili premišljeno in postopoma. Kot pravi, je nakup stanovanja v tej soseski primerljiv z nakupom zlata: »V Švici imajo izraz za najboljšo nepremičnino, ki ima trajno, generacijsko vrednost na neponovljivi lokaciji. Temu rečejo beton gold, zlati beton. In jaz trdim, da je Pod hribom beton gold v najboljšem smislu.«

Ko dom raste skupaj z družino

Soseska Pod hribom ponuja skoraj vse, zaradi česar družine želijo tam živeti – več prostora, bližino gozda, varno pot do šole in vsakodnevne storitve na dosegu roke. FOTO: Stoja Trade

Vsako življenjsko obdobje prinese drugačne potrebe. Stanovanje, ki je bilo idealno za mladi par, s prihodom otrok hitro postane pretesno. Delo od doma je postalo stalnica številnih zaposlenih, hobiji zahtevajo svoj prostor, hodniki se napolnijo s kolesi in športno opremo, dnevna soba pa hkrati postane igralnica, domača pisarna in prostor za druženje.

Šele takrat, ko se lahko vsak član družine umakne v svoj kotiček in jedilna miza ni več hkrati pisarna, igralna površina in prostor za kosilo, se zavemo, kaj v resnici pomeni prostoren dom. Zato kupci vse pogosteje razmišljajo nekaj korakov naprej. Ne iščejo stanovanja za današnje potrebe, ampak doma, v katerem bodo zadovoljno živeli tudi čez deset ali petnajst let. Ker je selitev eden največjih in najbolj stresnih življenjskih projektov, si večina želi, da bi selitveni kombi potrebovali čim manjkrat.

Projekt Pod hribom obsega sedem večstanovanjskih vil s skupno 111 stanovanji različnih velikosti, od približno 58 do 133 kvadratnih metrov neto površine. Vsako stanovanje ima ložo, atrij ali teraso, v soseski pa bodo poskrbeli tudi za igralne površine za otroke. Naslov: Pod hribom 55, 1000 Ljubljana

FOTO: Stoja Trade

Ob izbiri novega doma se marsikdo znajde pred vprašanjem, ali kupiti hišo ali stanovanje. Hiša sicer ponuja veliko zasebnosti, hkrati pa prinaša tudi precej obveznosti, od vzdrževanja objekta do urejanja okolice, kar zahteva čas in dodatne stroške.

Najbolj zanimiva stanovanja Pod hribom so terasna in atrijska. Atriji so zelo veliki in bodo dajali občutek življenja v hiši. FOTO: Stoja Trade

Zato postajajo vse bolj priljubljena sodobna stanovanja z velikimi atriji, ki ponujajo občutek bivanja v hiši, brez vseh skrbi, ki jih sicer prinaša hiša. V soseski Pod hribom so atriji zasnovani kot naravno nadaljevanje bivalnega prostora. Velike steklene površine povezujejo notranjost z vrtom, ki postane prostor za družinska kosila, otroško igro ali miren popoldanski počitek, hkrati pa stanovalci ohranijo vse prednosti večstanovanjske soseske.

Pod hribom je eden najbolj zaželenih novih stanovanjskih projektov v Ljubljani po mnenju strank. Na voljo je še nekaj atrijskih stanovanj ter večjih stanovanj v nadstropjih.

Konec vsakodnevne logistične nočne more

FOTO: Stoja Trade

Pri izbiri nepremičnine ljudje pogosto najprej preverijo razdaljo do delovnega mesta. V resnici pa največ časa in energije ne vzame ena sama vožnja v službo, temveč številni krajši opravki, ki se ponavljajo vsak dan. Odpeljati otroka v vrtec ali šolo, skočiti v trgovino, na trening, v lekarno ali na tržnico. Posamezna pot morda traja le deset minut, a ko se vse seštejejo, družina vsak teden v avtomobilu preživi več dragocenih ur. Zato kupci pred nakupom vse bolj pozorno preverjajo, kaj vse lahko iz novega doma dosežejo peš ali s kolesom.

Soseska Pod hribom ponuja prav to kombinacijo. Čeprav leži tik ob gozdu, so v bližini vrtec, osnovna šola, trgovine in priljubljena Koseška tržnica, ki je eno osrednjih družabnih in kulinaričnih stičišč tega dela Ljubljane. Dobra je tudi povezava z drugimi deli mesta. Bližnja postajališča mestnega potniškega prometa omogočajo pot do središča brez avtomobila, hiter dostop do mestne obvoznice pa olajša vsakodnevne poti iz Ljubljane.

Rekreacija kot naraven del vsakdana

FOTO: Stoja Trade

Ljubljančani dobro poznajo Mostec, Koseški bajer in gozdne poti, ki povezujejo ta del mesta pod Rožnikom. Ob lepem vremenu so ti kraji polni tekačev, kolesarjev, sprehajalcev in družin, ki iščejo umik pred mestno pripeko. Prednost bivanja Pod hribom pa je v tem, da ti naravni biseri niso namenjeni le občasnim obiskom, temveč postanejo del vsakdana. Priljubljena Matjanova pot poteka tik ob sami soseski. Rekreacija na tako lokaciji ni več projekt, saj se takoj po službi lahko odpravimo na tek, obiščemo živalski vrt ali si privoščimo miren večerni sprehod okoli bajerja.

Lokacija kot trajna vrednost nepremičnine

Gradnja soseske Pod hribom bo trajala približno tri leta. FOTO: Stoja Trade

Pri nakupu nepremičnine so pomembni kakovostni materiali, premišljeni tlorisi in dobro zasnovani bivalni prostori. Vse to je mogoče čez leta prenoviti, posodobiti ali zamenjati. Lokacije ne moremo. Zato lokacija pomembno vpliva na dolgoročno vrednost doma. Stanovanja ob večjih zelenih površinah, ki hkrati omogočajo dobro prometno dostopnost in bližino vsakodnevne infrastrukture, ostajajo iskana tudi ob spremembah na nepremičninskem trgu.

Zemljišč v Ljubljani, kjer se tako neposredno srečata narava in mestno udobje, je malo. Zaradi prostorskih omejitev mesta novih primerljivih lokacij skoraj ni mogoče ustvariti, zato zanimanje kupcev ostaja veliko. To potrjujejo tudi podatki Stoje Trade, saj je več kot 60 odstotkov stanovanj v soseski Pod hribom že prodanih.

Trenutno so na voljo še prostorna tri-, štiri- in petsobna stanovanja, zasnovana predvsem za družine, ki potrebujejo več prostora. Cene prostih enot se začnejo pri 689.000 evrih z vključenim DDV.

Stanovanja so opremljena z rekuperacijo in okni v aluminijasti izvedbi, odlikujejo pa jih tudi visoki stropi ter sodobni tlorisi, ki omogočajo prilagajanje prostorov različnim življenjskim potrebam. Materiali so izbrani za dolgotrajno uporabo in preprosto vzdrževanje, tako v stanovanjih kot pri zunanjih ureditvah.

FOTO: Stoja Trade

Ko vas nekdo vpraša, kako ste zadovoljni z novim domom, najverjetneje ne boste najprej navdušeno opisovali kvadraturo posamezne sobe, ampak boste povedali, kako se doma počutite, da otroci lahko sami in varno odidejo ven in da se po napornem dnevu lahko takoj odpravite v naravo.

Prav takšno bivanje ponuja soseska Pod hribom. Namenjena je ljudem, ki želijo ostati povezani z mestom, hkrati pa iščejo več prostora, zelenja in miru. To je naložba v način življenja, ki prinaša več kakovostnega prostega časa, več spontanosti in dolgoročno bivanjsko stabilnost.

Devana Park II je moderno zasnovana z veliko zelenih površin, kar omogoča prijetno bivanje v bližini narave. FOTO: Stoja Trade

Stanovanja v soseski Devana Park II imajo zunanjo površino, bodisi atrij, ložo ali teraso, ter parkirna mesta v podzemni garaži. FOTO: Stoja Trade

Vaš partner pri iskanju sanjske nepremičnine

Stoja Trade ima bogate izkušnje in veliko strokovnega znanja na nepremičninskem trgu, zato strankam ponujajo celovito podporo pri iskanju in nakupu nepremičnine.

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FOTO: Marko Delbello Ocepek

KONTAKT Zoran Đukić, direktor T: +386 1 28 00 860 M: + 386 41 652 141 E: zoran@stoja-trade.si

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