FOTO: Barcaffe

Kaj se zgodi, ko se dolgoletna tradicija proizvodnje vrhunske espresso kave sreča z mojstrstvom izdelave nagrajenih žganih pijač? Odgovor prinašanova ekskluzivna kolekcija espresso kave. Dve omejeni izdaji,prinašata novo izkušnjo uživanja v espressu, saj združujeta prepoznaven okus 100-odstotne arabike z aromatičnimi notami, ki jih kavna zrna pridobijo med staranjem v hrastovih sodih.

Posebnost nove kolekcije je inovativen postopek staranja kavnih zrn. Skrbno izbrana zrna 100-odstotne arabike določen čas počivajo v hrastovih sodih, v katerih sta pred tem zorela gin in viski. V tem času postopoma vpijajo arome, ki so se ohranile v lesu, ter razvijajo nove plasti vonjev in okusov. Sledi skrbno nadzorovano praženje, pri katerem se razvijejo značilne lastnosti kave in doseže ravnovesje med njenim naravnim okusom ter aromami, ki jih je prevzela iz sodov. Tako nastaneta dve posebni kavi espreso, vsaka s svojim prepoznavnim okusom.

Dva espresa, dva edinstvena aromatična profila

FOTO: Barcaffe

, odlikuje izrazit aromatični profil, v katerem se prepletajo note brina, mladih smrekovih poganjkov in aromatičnih zelišč, dopolnjene z nežnimi odtenki suhih marelic in temne čokolade. Preplet zeliščnih arom in bogatega okusa arabike ustvarja posebno doživetje espressa.

Barcaffè Whiskey Barrel Aged Coffee, prinaša toplejši in bogatejši okus. V njegovem večplastnem aromatičnem profilu izstopajo note karamele, vanilje in temne čokolade ter nežni odtenki tobaka in suhega sadja. Staranje v hrastovih sodih viskija daje kavi dodatno globino in kompleksnost ter ustvarja bogat, zaokrožen okus.

»Kava je za nas že od nekdaj vir navdiha in novih idej. S kolekcijo Barrel Aged smo želeli raziskati nove možnosti okusov in ponuditi nekaj drugačnega od tradicionalnega espressa. Z združitvijo našega dolgoletnega znanja o kavi in izkušenj naših partnerjev pri zorenju vrhunskih žganih pijač sta nastala dva posebna izdelka, ki ohranjata kakovost in prepoznaven okus vrhunske arabike, hkrati pa ponujata povsem novo izkušnjo uživanja v espressu,« je povedala Tihana Vujčić, direktorica marketinga in razvoja blagovne znamke Barcaffè.

Barcaffè Gin Barrel Aged Coffee in Barcaffè Whiskey Barrel Aged Coffee sta izdelani iz 100-odstotne arabike, katere zrna so srednje temno pražena. Na voljo sta v 250-gramskih pakiranjih kave v zrnju, namenjene pripravi v aparatih za espresso. Novo kolekcijo je mogoče naročiti v spletni trgovini Barcaffè.

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