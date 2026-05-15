Nova era za ikonično modno znamko Marc Jacobs

Francoski izdelovalec in prodajalec luksuznega blaga LVMH bo ameriškemu podjetju za upravljanje blagovnih znamk WHP Global prodal blagovno znamko Marc Jacobs. Posel bo predvidoma zaključen do konca leta, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Ameriški WHP Global ima med drugim v lasti blagovne znamke Vera Wang, rag & bone in G-Star.

Podjetje Marc Jacobs, ki ga je leta 1997 prevzel francoski LVMH, bo po prevzemu, ki ga morajo odobriti še regulatorji, na položaju kreativnega direktorja ohranilo istoimenskega ameriškega oblikovalca.

Marc Jacobs je sicer zaslovel v zgodnjih 90-ih letih prejšnjega stoletja, ko je za znamko Perry Ellis ustvaril kultno »grunge« kolekcijo, navdihnjeno z ulično modo in glasbo skupine Nirvana. Zaradi tega je bil takrat sicer odpuščen, a je čez noč postal zvezda modnega sveta. Med letoma 1997 in 2013 je bil kreativni direktor modne hiše Louis Vuitton (ki je v lasti LVMH). Podjetje pa je preoblikoval iz tradicionalnega proizvajalca potovalnih kovčkov v svetovno modno velesilo in uvedel njihovo prvo linijo oblačil (ready-to-wear).

Marc Jacobs je zaslužen, da prestižna znamka Louis Vuitton ni znana zgolj po torbicah. FOTO: Reuters

Ustvarjal tudi za generacijo Z

Blagovna znamka Marc Jacobs s sedežem v New Yorku sicer združuje visoko modo z elementi ulične kulture, uporništva in pop arta, najbolj pa je prepoznavna po torbicah in parfumih. Blagovna znamka Heaven by Marc Jacobs pa je je posebna, mlajša znamka Marc Jacobs, ki je luč sveta ugledala jeseni 2020. Gre za projekt, ki je hitro postal kultni fenomen med mlajšimi generacijami, predvsem generacije Z. Za razliko od klasične, bolj elegantne linije Marc Jacobs, je Heaven namenjen alternativni modi.

»Bernardu Arnaultu bom za vedno hvaležen za njegovo podporo, vero in zaupanje v zadnjih 30 letih,« je zapisal Jacobs v skupnem sporočilu za javnost, pri čemer je imel v mislih glavnega izvršnega direktorja LVMH in najbogatejšega Francoza. Po zaključku posla bo del blagovne znamke Marc Jacobs odkupilo podjetje G-III, ki bo tako solastnik te znamke skupaj s podjetjem WHP Global. Pod okriljem francoskega LVMH sodijo še blagovne znamke Dior, Celine in Moet Hennessy.