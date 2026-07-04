Nova pot do hujšanja? Odkrili beljakovino, ki hkrati kuri in preprečuje maščobo

Znanstveniki z Weizmannovega inštituta za znanost so odkrili biološki mehanizem, ki bi lahko v prihodnosti odprl pot novi generaciji zdravil za zdravljenje debelosti. V raziskavi, objavljeni v reviji EMBO Journal, so pokazali, da izklop beljakovine MTCH2, ki so jo poimenovali kar Mitch, hkrati spodbuja porabo maščob, poveča porabo energije in zavira nastajanje novih maščobnih celic.

Raziskovalci poudarjajo, da je odkritje še v zgodnji fazi in ne predstavlja novega zdravila, vendar bi lahko v prihodnje pomagalo razviti učinkovitejše terapije za debelost. Ena največjih pomanjkljivosti današnjih zdravil za hujšanje je namreč izguba mišične mase, medtem ko nova ugotovitev nakazuje možnost zmanjševanja maščobe ob hkratnem ohranjanju ali celo izboljšanju mišične zmogljivosti.

Do odkritja so prišli po predhodnih poskusih na miših. Živali, pri katerih so izklopili beljakovino Mitch v mišicah, so bile vitkejše, imele več mišičnih vlaken, boljšo vzdržljivost in so bile odpornejše proti debelosti.

Da bi preverili, ali enak mehanizem deluje tudi pri človeku, so raziskovalci z genskim inženiringom odstranili beljakovino iz človeških celic. Rezultati so pokazali, da so celice začele porabljati bistveno več energije. Zaradi manj učinkovitega delovanja mitohondrijev t.i. celičnih »elektrarn«, so morale za svoje delovanje porabiti več goriva, predvsem maščob.

Analize so pokazale povečano celično dihanje in hitrejšo razgradnjo maščob, ogljikovih hidratov ter aminokislin. Ob tem so se celice brez beljakovine Mitch bistveno bolj zanašale na maščobe kot glavni vir energije, medtem ko običajne celice več energije pridobijo iz ogljikovih hidratov.

Raziskovalci so odkrili še en pomemben učinek. Beljakovina Mitch ne vpliva le na porabo maščob, ampak tudi na nastajanje novih maščobnih celic. Ko so jo odstranili iz matičnih oziroma predhodnih celic, iz katerih nastajajo maščobne celice, se je proces njihovega razvoja močno upočasnil. Celice niso imele dovolj energije in gradnikov za tvorbo novih membran, hkrati pa so se zmanjšale aktivnosti genov, ki so potrebni za dozorevanje maščobnih celic.

Vodja raziskave profesor Atan Gross je po poročanju portala Sciencedaily dejal, da beljakovina Mitch določa, ali bo maščoba shranjena ali porabljena za energijo. Po njegovih besedah bi lahko njeno zaviranje v prihodnje predstavljalo povsem nov pristop k zdravljenju debelosti, saj bi hkrati pospešilo izgorevanje maščob in zmanjšalo nastajanje novih maščobnih zalog.

Avtorji opozarjajo, da so bili poskusi za zdaj opravljeni le na celičnih kulturah in na miših, zato bo do morebitnih zdravil potrebnih še veliko raziskav. Kljub temu ugotovitve ponujajo obetaven vpogled v delovanje presnove in odpirajo možnost razvoja terapij, ki bi učinkoviteje zmanjševale maščobno tkivo, ne da bi pri tem povzročale izrazito izgubo mišične mase.