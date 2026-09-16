Opankarji na gori Fudži: za reševanje zunaj sezone bodo morali plačati

Japonska bo zunaj sezone, kot poroča BBC, začela zaračunavati reševanje na Fudžiju. Najvišja gora na Japonskem je visoka 3776 metrov in je ena od najbolj prepoznavnih znamenitosti te države. Od prihodnjega leta bodo morali ljudje, ki se bodo na goro odpravili zunaj glavne sezone – ta traja od julija do začetka septembra – in bodo nato potrebovali helikoptersko reševanje, stroške reševanja plačati sami, so sporočile oblasti, pristojne za severni del gore.

Ukrep je del vrste novih pravil, ki jih uvaja japonska prefektura Jamanaši, da bi odvrnila nepremišljene in slabo pripravljene pohodnike oziroma alpiniste.

V sosednji prefekturi Saitama za druga gorska območja že velja podoben sistem, po katerem reševanje stane 8000 jenov oziroma približno 51 dolarjev ali 38 britanskih funtov za vsakih pet minut. Ta ureditev bo Jamanašiju služila kot referenca.

Poleg tega bodo od ljudi, ki se bodo povzpeli zunaj sezone, zahtevala tudi predložitev podrobno načrtovanega vzpona.

»Javnost prosimo, naj se zunaj sezone vzponom izogiba. Upamo, da bodo ti ukrepi ljudi spodbudili k ponovnemu premisleku o tem, kaj pomeni vzpon na Fudži pozimi,« je v ponedeljek dejal guverner prefekture Jamanaši Kotaro Nagasaki.

Pohodniki so obtičali na gori

Uradniki v Jamanašiju in sosednji prefekturi Šizuoka, ki je pristojna za južni del Fudžija, opažajo porast števila vzponov zunaj sezone in nenačrtovanih vzponov. Nekateri med njimi so se končali tako, da so pohodniki obtičali na gori.

Oblasti v Šizuoki so sporočile, da bodo kaznovale ljudi, ki svojih vzponov zunaj sezone ne bodo prijavili, hkrati pa bodo okrepile ukrepe za preprečevanje dostopa na območja, kjer je gibanje omejeno. Plačila za helikoptersko reševanje za zdaj niso napovedale.

Uradna sezona vzponov na Fudži traja od julija do začetka septembra, vsako leto pa se na vrh poskuša povzpeti približno 200.000 ljudi. Vzponi zunaj tega obdobja so močno odsvetovani, čeprav je vzpon dovoljen do pete od skupno desetih postaj.

Zunaj sezone je večina planinskih koč in sanitarij zaprtih. Tudi vremenske razmere in razmere na poteh so praviloma precej zahtevnejše, še piše BBC.