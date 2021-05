Nova zgodba v starem mestnem jedru

Stanovanja v starih mestnih središčih imajo poseben značaj. V njih se ne glede na novo opremo čuti duh preteklega časa, zdi se, kot bi mogočne stene pripovedovale zgodbe. Novo zgodbo skritih spominov kot plasti odkriva stanovanje v središču Ljubljane. Potem ko so lastniki prepoznali potencial dotrajanega stanovanja, so se prenovi in interierju posvetili arhitekti Urša Kres, Tina Begović in Urban Pahor iz biroja idea:list studio.