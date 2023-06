Nove višave napredka narcisoidnega voditelja

V nadaljevanju preberite:

Ključni del območja Central Vista v New Delhiju, političnega in administrativnega središča Indije, kakršnega si je zamislil aktualni premier Narendra Modi, je uresničen. To nedeljo je ob pisanem naboru navzočih, odetih v tradicionalne noše Indije ali komajda kaj blaga – poročali so o predstavnikih vseh mogočih veroizpovedi, od hinduizma, judaizma, različnih oblik budizma, krščanstva, islama, zoroastrizma in sikhizma do še nekaterih drugih, skupno 12 religij –, vendarle odprl nov državni parlament. In požel srd opozicije.

Ta je premiera obtožila kršenja indijske ustave ter parlamentarne procedure, saj si je prilastil vodenje odprtja, namesto da bi to opravila predsednica države Droupadi Murmu. Skoraj 20 opozicijskih strank je inavguracijo parlamenta bojkotiralo tudi zaradi molitev in religioznega simbolizma na dogodku, kar se ne sklada ravno z vizijo sekularne demokracije, kakršna naj bi domovala v državnih parlamentih.

Modija, ki pripada stranki Bharatija Džanata (BJP, Indijski ljudski stranki), sicer že od leta 2014, ko je nastopil kot 14. predsednik vlade Indije, obtožujejo razgrajevanja demokracije in centralizacije oblasti. Tudi varčnost ni njegova odlika, o čemer je mogoče sklepati že po proračunu prenove Central Viste, ki naj bi stala več kot 2,2 milijarde evrov.