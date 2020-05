FOTO:Novi koncepti za čase po epidemiji

Italijanski raper Ghalli v spotu vabi Milančane različnih starosti in barv v novo mestno normalnost.

Premislek o uporabi javnega prostora

V milanskem oblikovalskem studiu SBGA Blengini Ghirardelli so zasnovali sestavljive barvite palice C’entro, ki bi jih uporabniki, par ali družina, lahko sestavili v krog, ta pa bi na tleh v parku označeval njihov varnostni krog. Arhiv studia

Tloris za pokoronsko tržnico rotterdamskega studia Shift. Foto Arhiv Biroja

Tenorist Andrea Bocelli je z zaključkom velikonočnega koncerta pred milansko katedralo v povsem opustelem mestu vzbujal upanje, da se po karanteni še vrne življenje, priljubljen italijanski raper s tunizijskimi koreninami Ghalli pa je pred dnevi v oglasni kampanji mesta Milano Nuovo inizio: un passo alla volta (Nov začetek: korak za korakom) napovedal nov začetek.S spotom, ki prikazuje prebivalce različnih starosti, ki se z masko na obrazu podajajo proti središču mesta, proti slavni katedrali peš, s tramvajem, na kolesu, so Milančane opozarjali na nova pravila mestnega življenja. Vanj pa želijo aktivno vključiti tudi arhitekte, oblikovalce in druge ustvarjalce.Kot je na svojem profilu na družbenem omrežju tumblr zapisala Cristina Tajini, na milanski občini pristojna za delo, trgovino in človeške vire, so v zadnjih tednih številni posamezniki in podjetja izrekli pripravljenost za pomoč mestu, zdaj pa je mesto, ki slovi po naprednem razmišljanju in oblikovanju ter pohištvenem salonu s polmilijonskim občinstvom, napovedalo uradni poziv oblikovalcem in arhitektom, naj pripravijo inovativne rešitve za odprte in pokrite javne površine, bare, restavracije, trge, trgovine in javna podjetja, ki bi domiselno nagovorile meščane. »Potrebujemo domišljijo oblikovalcev, arhitektov in drugih ustvarjalcev, da poiščemo rešitve, ki bodo osebno varnost in socialno distanco uskladile z druženjem in prijaznostjo v trgovinah in drugih storitvenih dejavnostih,« je zapisala.Vabilo bo trajalo ves čas izrednih razmer, pristojni pa bodo predloge ocenili in objavili v nekakšnem digitalnem katalogu, ki bo na voljo trgovcem, gostincem, podjetnikom in upravljavcem, da bodo lahko brezplačno izbrali tiste, ki jim najbolj ustrezajo. Pričakujejo domiselne rešitve za pripomočke, opremo in oznake, na primer distančnike, ki bi goste v barih in restavracijah držali na varnostni razdalji, znake, ki bi ljudi opominjali na razdaljo, nove tlorisne rešitve, novo urbano opremo in druge rešitve za notranje in zunanje prostore.Že ob izbruhu pandemije sta Organizacija združenih narodov in Svetovna zdravstvena organizacija ustvarjalce po svetu pozvali, naj ustvarijo vizualne rešitve za širjenje zdravstvenih nasvetov med pandemijo. Tudi italijanski ustvarjalci in podjetja so svoja prizadevanja že od začetka zdravstvene krize, ki je njihovo državo hudo prizadela, preusmerili v takšno ali drugačno pomoč: modna hiša Prada je poleg nakupa postaj zaintenzivno nego bolnišnicam pomagala z izdelovanjem zaščitnih oblačil in mask, arhitekt Carlo Ratti z načrtovanjem zasilne bolnišnice v Torinu, inženirja Cristian Fracassi in Alessandro Romaioli iz podjetja Isinnovasta potapljaško masko iz Decathlona s 3D-tiskalnikom prilagodila za uporabo z respiratorjem, Matteo Zallio pa je prav tako s 3D-tiskalnikom zasnoval preprosto plastično odpiralo oziroma držalo, s katerim si je mogoče odpreti vrata prodajalne, avtomobila ali prinesti vrečke iz trgovine.Mnogi oblikovalci, pa ne samo italijanski, so med pandemijo svoje ustvarjanje preusmerili v nove koncepte za pokoronske čase. Kot so navajali arhitekturni in oblikovalski portali, so v milanskem oblikovalskem studiu SBGA Blengini Ghirardelli zasnovali sestavljive barvite palice C’entro, ki bi jih uporabniki, par ali družina, sestavili v krog, ta pa bi na tleh v parku označeval njihov varnostni krog. Britanski oblikovalec Paul Cocksedge je ustvaril odejo za piknik, ki upošteva socialno distanco. Zamislil si jo je kot krožni obod iz tekstila, na katerega se lahko kot kakšni sateliti pripnejo okrogle odeje in z uporabniki na preostalih krogih zagotavljajo dovolj varno razdaljo.Nizozemski studio Shift Architecture Urbanism pa je ustvaril tloris za odprto tržnico, na katerem se kupci z upoštevanjem vrstnega reda in oznak ne mešajo med sabo in spoštujejo pravila medsebojne razdalje. V finančni prestolnici Italije, ki je s širšim območjem Lombardije območje z najbolj onesnaženim zrakom v Evropi, so že pred slabim mesecem kot odgovor na zdravstveno krizo napovedali tudi enega najbolj velikopoteznih načrtov preoblikovanja mestnih površin v Evropi. Skupno kar 35 kilometrov ulic in cest bodo čez poletje preuredili in jih namesto za avtomobile namenili v uporabo kolesarjem in pešcem.Kako naj Italijani na novo premislijo uporabo javnega prostora – v ponedeljek bo država ponovno sprostila nekatere ukrepe – so prebivalcem toskanskega mesteca Vicchio v bližini Firenc ponudili tudi oblikovalci iz studia Caret Studio. Na glavni piazzi so ustvarili nekakšno mrežo socialnega distanciranja StoDistante. Na tlakovcih so z belo barvo, ki jo je mogoče odstraniti, zarisali mrežo kvadratov, med katerimi je predpisana minimalna razdalja 1,8 metra, in nakazuje, kako se ljudje na njej lahko zbirajo varno. Svojo enostavno rešitev vidijo avtorji še drugje, v kinu na prostem, telovadnici ali pri cerkvenih obredih, ter upajo, da jo bodo kot uporabno prepoznali tudi v drugih mestih.