Novi Maksimir razburja Bad Blue Boyse in Zagreb

V Zagrebu so po desetletjih čakanja pred dnevi končno predstavili novo podobo kultnega stadiona Maksimir, a se je ta že takoj znova znašel pod hudim plazom kritik. Navijači tamkajšnjega Dinama so se uprli novemu dizajnu, zdaj pa se je kritikam pridružil tudi hrvaški premier Andrej Plenković, ki je javno pozval k iskanju možnosti za razveljavitev natečaja. Zagrebška ironija Hrvaška prestolnica je dolga desetletja čakala na novi nogometni stadion. Sedanji je bil nazadnje obnovljen leta 1998 in je močno dotrajan ter nikakor ni v ponos Dinamu in Hrvaški nogometni zvezi. Minuli teden so odgovorni predstavili zmagovalca mednarodnega natečaja za novi Maksimir, a je hitro sledil upor. Komisija je soglasno izbrala projekt milanskega studia VG13 Architects, za katerim stojita arhitekta Tommaso ...