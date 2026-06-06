Novi obraz ljubljanskega živalskega vrta – po navdihu živali

Ljubljanski živalski vrt se razprostira na skoraj 20 hektarih v krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, v njem pa domuje približno 500 živali, predstavnic 130 vrst, med njimi nekaterih najbolj ogroženih na svetu. Vsako leto naštejejo okoli 365.000 obiskovalcev, prevladujejo domači, povečuje pa se tudi obisk tujih iz okoliških držav. Pri tem sedanji objekti prostorsko in funkcionalno ne ustrezajo več potrebam sodobnega delovanja in razvoja vrta ter so pomanjkljivi tako za obiskovalce kot zaposlene, pojasnjuje v. d. direktorice Suzana Gajić.

»Med ključnimi pomanjkljivostmi sta premajhni blagajna in trgovina s spominki, ki ne omogočata sprejema in ustrezne ponudbe ob večjem obisku. Premajhne in dotrajane so sanitarije za obiskovalce, med drugim manjkajo informacijska točka, turističnoinformacijski center (TIC), recepcija ter garderobe,« našteva sogovornica. Med omejitvami in pomanjkljivostmi za zaposlene posebej omenja ustrezne pisarne, kar otežuje organizacijo dela, medsektorsko sodelovanje in nadaljnji razvoj dejavnosti. Kaj vse bodo po novem uredili – na kavi ob mlaki in s pogledom v živalski vrt bo mogoče uživati, ne da bi plačali vstopnico –, in kje so arhitekti iskali navdih, preberite v nadaljevanju.