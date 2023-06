Novi rekorder rubikovo kocko sestavil v 3,13 sekunde

Rekord morda res ni segel v sam cvet svetovnih novic, toda skupnost hitrostnih sestavljavcev rubikove kocke je bila začudena, ko je videla, kako je ameriški šampion Max Park v osupljivih 3,13 sekunde sestavil polja te priljubljene igrače. S tem je prekosil Kitajca Yusheng Duja, ki je od leta 2018 držal rekord; kocko 3 x 3 x 3 je sestavil v 3,47 sekunde.

Enaindvajsetletni Američan je njegov rekord podrl na tekmovanju za Guinnessovo knjigo rekordov v Kaliforniji, menda v ekstatičnem ozračju, ki ga je ustvarjalo pričakovanje ljubiteljev igrače, ki jo je zasnoval madžarski arhitekt Ernő Rubik pred slabimi 50 leti. »Bilo je naelektreno,« je oče novega rekorderja Schwan Park po poročanju britanskega Guardiana opisoval atmosfero med tekmovanjem. Skupnost sestavljavcev je namreč pet let čakala na nov najboljši rezultat, kot je dodal, in ko je Max rešeno kocko odložil pri natanko 3,134 sekunde, so bili vsi veseli zanj, celo solze sreče je bilo opaziti.

Rekord v klasični kocki 3 x 3 x 3 velja za najprestižnejšega, Max Park ga je pravzaprav le dodal drugim izjemnim rezultatom v sestavljanju drugih različic kock (4 x 4 x 4, 5 x 5 x 5, 6 x 6 x 6 in 7 x 7 x 7). Američan, rojen leta 2001 v Kaliforniji, je sicer postal znan po nastopu v Netflixovem dokumentarnem filmu The Speed Cubers iz leta 2020, v katerem je igral skupaj s prvakom in dobrim prijateljem Feliksom Zemdegsom.

Ko je bil Max Park star dve leti, so mu postavili diagnozo avtizma. Starši so iskali različne načine, s katerimi bi otrok razvil svoje motorične spretnosti. Magična rešitev se je pokazala v obliki rubikove kocke. Kmalu so opazili, da ima kocka na otroka naravnost terapevtski učinek, zato so ga začeli voziti tudi na tekmovanja, da bi razvil še socialne veščine ter se med čakanjem na vrsto učil potrpežljivosti. Svetovni prvak v reševanju rubikove kocke je postal pri 15 letih, največ je k temu, kot je povedal, pripomoglo geslo, ki ga je vodilo »ne razmišljaj, samo reši«. Sledili so številni drugi naslovi, zdaj pa je uradni ambasador rubikove kocke.