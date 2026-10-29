Novice še beremo na spletu, po hiter odgovor najprej k UI, TV gledamo z zamikom

Raziskava Medijska potrošnja vsebin 2026 družb iPROM in Valicon razkriva tudi rast spletnega videa in spremembe na družbenih omrežjih. Spreminja se tudi gledanje televizije: TV s časovnimi funkcijami dnevno spremlja več vprašanih kot program v živo.

Novice ostajajo del vsakdana, video pridobiva

Novice in članke na novičarskih portalih v povprečnem dnevu bere 68 % vprašanih, leta 2021 jih je bilo 72 %. Hkrati se povečuje spremljanje video novic na portalih: s 35 % na 41 %. Še izrazitejša je rast kratkih videov in serij prek spleta. Kratke videe dnevno gleda 52 % vprašanih, spletne serije 42 %; oba deleža sta od leta 2021 zrasla za 14 odstotnih točk.

Televizijski spored ni več edini ritem gledanja

TV s časovnimi funkcijami, kot so zamik, ogled nazaj in snemanje, dnevno spremlja 60 % vprašanih, program v živo pa 51 %. Gledanje se povezuje tudi z uporabo drugih naprav. Med gledalci, ki imajo pametni telefon ali tablico, jih 77 % navaja, da so vsebino, videno na televiziji, že takoj preverili na internetu prek teh naprav.

FOTO: iPROM

»Priča smo pričakovanim strukturnim premikom: doseg tiskanih medijev je najnižji doslej, linearna televizija in radio pa izgubljata v tekmi s pretočnimi vsebinami. Zgodovinski prelom predstavlja podatek, da je ogled televizije z zamikom prvič prehitel spremljanje programa v živo. Kljub vzponu umetne inteligence ostaja prvak dosega splet – brskanju po spletnih straneh (77 %) sledijo pa družbena omrežja (72 %). Ti premiki se odvijajo postopno in skladno s širšimi trendi, pri čemer se posamezni kanali med seboj vse bolj dopolnjujejo in spodbujajo.« Matjaž Robinšak, direktor raziskav in partner, Valicon

Instagram in TikTok rasteta, Facebook uporabljamo redkeje

Facebook ostaja najbolj razširjeno družbeno omrežje: profil ima 94 % uporabnikov družbenih omrežij. Vendar ga dnevno uporablja 72 % njegovih uporabnikov, leta 2021 pa je bilo takih 83 %. Medtem se je delež uporabnikov družbenih omrežij s profilom na Instagramu povečal za 19 odstotnih točk na 74 %, na TikToku pa za 22 odstotnih točk na 37 %.

Umetna inteligenca postaja prva postaja pri iskanju odgovorov

Med uveljavljene načine pridobivanja informacij se umešča tudi umetna inteligenca. Uporablja jo 85 % vprašanih, tudi za svetovanje in pomoč pri nakupnih odločitvah. Ko potrebujejo hiter odgovor ali razlago, 44 % uporabnikov najprej odpre orodje umetne inteligence, 32 % pa spletni iskalnik. Za oglaševalce se tako širi nabor stičnih točk, na katerih se ljudje srečujejo z vsebinami in iščejo informacije o ponudbi.

»Umetna inteligenca postaja pomembna stična točka na nakupni poti. Potrošnik lahko izdelek ali blagovno znamko prvič spozna skozi odgovor AI in si začne oblikovati izbor, še preden obišče njeno spletno stran. Za oglaševalce je zato pomembno razumeti, kakšno vlogo ima AI pri informiranju in odločanju njihovih ciljnih skupin. Raziskava nam pomaga te nove poti povezati z drugimi medijskimi navadami in jih upoštevati pri načrtovanju komunikacije.« Simon Cetin, soustanovitelj in partner družbe iPROM ter ustanovitelj podjetja Retoba

O raziskavi

Raziskavo sta izvedla iPROM in Valicon s spletnim anketiranjem (CAWI) med 7. julijem in 6. septembrom 2026. Ciljna populacija so uporabniki interneta v Sloveniji, anketiranci pa so bili pridobljeni prek platforme iPROM Programmatic in spletnega panela Valicon Opinia.club. Vzorec zajema 699 anketirancev, rezultati so uteženi po spolu, starosti, izobrazbi in regiji. Raziskava je bila izvedena tudi v letih 2014, 2018 in 2021, kar omogoča primerjavo trendov skozi čas.

O podjetju iPROM

iPROM je vodilni regijski ponudnik medijskih in tehnoloških rešitev za digitalno oglaševanje na odprtem spletu. Smo hiša znanja in izkušenj, ki naročnikom poenostavljamo kompleksnost trženja v digitalnem okolju. S kombinacijo visoke tehnologije in najpopolnejših podatkov o vedenju potrošnikov na trgu naročnikom omogočamo, da posredujejo prava oglasna sporočila pravi osebi ob pravem času na pravo napravo, spletnim založnikom pa pomagamo pri povečevanju prihodkov.

iPROM je visokotehnološko podjetje, ki na enem mestu združuje najširši nabor svetovalnih, analitičnih, medijskih in programskih rešitev za izvedbo oglaševanja v digitalnih medijih. Stalno vlaganje v tehnološki razvoj je tisto, kar nas postavlja pred konkurenco, naše naročnike pa na prvo mesto v glavah njihovih ciljnih občinstev.

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