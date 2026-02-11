  • Delo mediji d.o.o.
    Zanimivosti

    Novinarji Rai sredi domačih olimpijskih iger v štrajk

    Novinarji Rai bodo zaradi polomije ob odprtju iger protestno umaknili podpise iz svojih prispevkov.
    V javnosti so se po odprtju olimpijskih iger spraševali, ali je bil Ghali, v Milanu rojen raper s tunizijskima staršema, ki je recitiral protivojno poezijo Giannija Rodarija, namerno cenzuriran. FOTO: Yara Nardi/Reuters
    V javnosti so se po odprtju olimpijskih iger spraševali, ali je bil Ghali, v Milanu rojen raper s tunizijskima staršema, ki je recitiral protivojno poezijo Giannija Rodarija, namerno cenzuriran. FOTO: Yara Nardi/Reuters
    V. U.
    11. 2. 2026 | 16:59
    11. 2. 2026 | 17:12
    3:05
    Novinarji italijanske radiotelevizije Rai bodo v petek iz svojih prispevkov umaknili svoje podpise, navajajo italijanski mediji. Za tovrstno obliko stavke so se odločili zaradi solidarnosti s športno redakcijo Rai, v kateri protestirajo proti svojemu vodji, direktorju RaiSporta Paolu Petreccu.

    Enajstletniku, ki ga je voznik avtobusa nagnal v sneg, častno mesto ob zastavi

    Ta je ob prenosu odprtja aktualnih olimpijskih iger Milano – Cortina naredil toliko napak, da ga je moral izvršni direktor Giampaolo Rossi umakniti z že predvidenega vodenja zaključne ceremonije olimpijskih iger.

    Novinarji bodo pojutrišnjem iz prispevkov umaknili imena, da bi zaščitili svojo verodostojnost in uredniško avtonomijo, ob tem pa želijo opozoriti na politično delitev na Rai, navaja portal giornaleradio.fm. Kaj takega se med dosedanjimi olimpijskimi igrami še ni zgodilo, dodaja. Petrecca sicer velja za pristaša premierke Giorgie Meloni. Kot tak nadaljuje brez zadržkov, trdi, da ima zaščito z vrha, še navaja portal.

    FOTO: Fabrizio Bensch/Reuters
    FOTO: Fabrizio Bensch/Reuters

    Napaka za napako

    Petrecca je med prenosom odprtja olimpijskih iger naredil več očitnih napak. Odmevalo je, da je namesto z dejanskega stadiona San Siro v Milanu pozdravil gledalce z Olimpijskega stadiona, ki je seveda v Rimu. Italijansko igralko Matilde De Angelis je zamenjal z Mariah Carey, predsednika Sergia Mattarrello ob spremljevalki, predsednici Mednarodnega olimpijskega komiteja Kirsty Coventry, je označil kot predsednika ob hčeri. Takšne napake so sramotne tako za komentatorja kot za celotno uredništvo, so prepričani novinarji RaiSporta.

    V javnosti je izrazito odmevalo tudi, da med prenosom Ghalija, ki je v Milanu rojen raper s tunizijskima staršema, niso poimenovali in mu niti niso privoščili prvega plana. Čeprav je bilo njegovo recitiranje protivojne poezije Giannija Rodarija s koreografijo plesalcev eden vrhuncev programa.

    V sindikatu novinarjev Usigrai (Unione Sindacale Giornalisti Rai) so se odločili, da bodo protest kolegic in kolegov iz RaiSporta podprli s konkretnim, individualnim in kolektivnim dejanjem solidarnosti in sodelovanja. »Zato smo za celoten petek, 13. februarja, napovedali stavko podpisov v vseh televizijskih programih, radijskih programih, informativnih oddajah Rai in na spletu.«

    Po vsakem poročanju, ki bo trajalo vsaj pet minut, bodo prebrali in na spletnih straneh objavili tudi sindikalni poziv, v katerem bodo pojasnjeni razlogi za protest. »Mislimo, da je koristno in nujno, da državljanom posredujemo svoje stališče, v obrambo podobe Rai in vseh, ki delajo znotraj nje.«

