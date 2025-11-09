  • Delo mediji d.o.o.
    Zanimivosti

    Novo Nordisk po porazu s Pfizerjem v novih težavah

    Novi direktor skuša stabilizirati dansko farmacevtsko družbo po izgubi posla z Metsero in padcu vrednosti delnic.
    Mike Doustdar se je udeležil dogodka v Beli hiši, med katerim je predsednik Trump pritisnil na farmacevtska podjetja, naj znižajo cene zdravil za hujšanje. FOTO: Andrew Caballero-Reynolds/AP
    Galerija
    Mike Doustdar se je udeležil dogodka v Beli hiši, med katerim je predsednik Trump pritisnil na farmacevtska podjetja, naj znižajo cene zdravil za hujšanje. FOTO: Andrew Caballero-Reynolds/AP
    A. Ž.
    9. 11. 2025 | 19:00
    3:28
    A+A-

    Maziar Mike Doustdar, novi glavni izvršni direktor danske farmacevtske družbe Novo Nordisk, ima nekaj težav. V teh dneh je dansko podjetje izgubilo bitko za prevzem podjetja Metsera, ki razvija zdravila za hujšanje. Posel, vreden deset milijard dolarjev, je dobila ameriška multinacionalka Pfizer. Vendar poraz v bitki za Metsero ni največja Doustdarova težava.

    Vodenje danske družbe Novo Nordisk, ki obstaja dobro stoletje in se je uveljavila z razvojem zdravil za sladkorno bolezen, je prevzel 7. avgusta letos. Upravni odbor ga je na funkcijo postavil po tem, ko so delnice danske družbe izgubile velik del vrednosti. Junija lani je bila delnica vredna tisoč danskih kron, trenutna vrednost pa je nižja od tristo kron.

    Maziar Doustdar se je leta 1970 rodil v Iranu, v mladosti je družina odpotovala v ZDA. Študij je končal na Dunaju, že takrat pa je delal za Novo Nordisk.

    Leta 2010 je bil postavljen za podpredsednika družbe. Odgovoren je bil za mednarodne operacije, vodil je delovanje podjetja na neevropskih razvijajočih se trgih, denimo na Bližnjem vzhodu ter v Severni Ameriki. V času, ko je imel status podpredsednika, je končal še poslovno šolo univerze Harvard.

    Globalna prodajna uspešnica

    Danska farmacevtska družba je leta 2017 dobila dovoljenje za prodajo zdravila ozempic, namenjenega zdravljenju sladkorne bolezni. Ista učinkovina, poimenovana wegovy, je leta 2021 dobila dovoljenje za prodajo kot zdravilo za hujšanje. Del zaslug za izjemno rast prodaje lahko pripišemo Doustdaru. Zdravila za hujšanje iz danskih laboratorijev so postala globalna prodajna uspešnica. Leta 2023 je bila družba Novo Nordisk največja evropska korporacija, merjeno po tržni kapitalizaciji.

    Leta 2022 je Doustdar postal član upravnega odbora finske farmacevtske družbe Orion. Delnice podjetja, ki je zaradi ogromnega uspeha izjemno vplivalo tudi na makroekonomske rezultate Danske, so začele drseti, ko so se pojavili dvomi o stranskih učinkih zdravila za hujšanje. Hkrati so učinkovine za hujšanje razvile druge farmacevtske korporacije.

    Ko je Mike Doustdar prevzel vodenje podjetja, je napovedal racionalizacijo. Ustavil je nove zaposlitve, podjetje pa naj bi se osredotočilo na tisti del farmacevtske proizvodnje, kjer je bila danska družba v preteklosti najmočnejša: zdravila za sladkorno bolezen ter hujšanje.

    Prejšnji teden se je Mike Doustdar udeležil dogodka v Beli hiši, kjer so vabljeni razpravljali o problemih, povezanih z debelostjo. Med dogodkom se je iskrilo, saj je bila bitka za prevzem podjetja Metsera med Novo Nordisk in Pfizerjem na vrhuncu, Doustdar pa je Pfizerju sporočil, da bo podjetje Metsera dobil tisti, ki bo plačal več.

    Nova knjiga

    Danska hujšanje zdravila farmacija Pfizer Novo Nordisk

    Novice  |  Svet
    ZDA

    Letala v ZDA prizemljena, težave se že prelivajo tudi v Evropo

    Potniki se čez vikend sočajo z nadaljnjimi motnjami v potovanjih, saj letalske družbe zdaj odpovedujejo na stotine dodatnih letov.
    9. 11. 2025 | 20:02
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vroča delnica

    NLB kot uvod v rekordno sezono slovenskih blue chipov?

    Pričakovati je, da bo tudi uvrstitev delnic Vzajemne zavarovalnice na borzo na trg pripeljala na stotisoče novih vlagateljskih oči.
    9. 11. 2025 | 19:49
    Preberite več
