FOTO:Novo štetje za Givenchy

Ustvarjanje kolekcij za svojo znamko Alyx bo Williams nadaljeval tudi po prevzemu položaja prvega kreativca pri Givenchyju.

Foto www.givenchy.com

Rolkar iz Kalifornije

Clare Waight Keller je enega vrhuncev kariere gotovo doživela predlani s poročno obleko Meghan Markle, zaradi česar je bila nagrajena tudi kot najboljša britanska modna oblikovalka ženskih oblačil leta 2018. Neil Hall/ Reuters

Prelom z romantiko in eleganco

Clare Waight Keller Foto Gonzalo Fuentes/Reuters

Hubert de Givenchy je oblikoval kostumografijo mnogih vlog Audrey Hepburn, njegova oblačila je nosila tudi, ko ni bila pred kamerami. Na fotografiji kot Sabrina Fairchild v filmu Sabrina. Foto Wikipedija

Obleke, čevlji, nakit, kravate, parfumi ... Predlani preminuli Hubert de Givenchy je bil eden zadnjih modnih oblikovalcev starega kova, ki je s Christianom Diorjem in Yvesom Saintom Laurentom po drugi svetovni vojni redefiniral francosko modo in z njo osvojil svet. Bil je aristokratskega stanu in sin prezgodaj umrlega odvetnika. K njegovemu občutku za lepoto in umetnost naj bi najbolj pripomogel ded po mamini strani, ki je izdeloval dekorativne tkanine. Čeprav je Hubert kratek čas celo delal v notarski pisarni, ga je pri 17 letih odneslo v Pariz, kjer je začel delati v modnem ateljeju Jacquesa Fatha ter obenem študiral na šoli lepih umetnosti École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, delo pa nadaljeval v ateljejih Roberta Pigueta, Luciena Lelonga in Else Schiaparelli. Že leta 1952 je stopil na samostojno pot in doživel hipen uspeh. Začel je z bluzami in lahkimi krili, preboj pa mu je uspel že s prvo kolekcijo in predvsem kultno belo bluzo z naborki Bettino, poimenovano po njegovi manekenki Bettini Graziani. Kmalu po odprtju ateljeja na Plaine Monceau v Parizu in debiju na naslovnicah modnih revij Elle in Life Magazine je spoznal obetavno igralko Audrey Hepburn, ki si je želela, da bi ji ustvaril kostumografijo za njeno vlogo Sabrine Fairchild v filmu Sabrina, kar je zavrnil, nato pa privolil v večerjo, kar je rodilo štiridesetletno sodelovanje in prijateljstvo. Ustvaril je nepozabne kreacije za njene najpomembnejše vloge, kot so Holly Golightly (Zajtrk pri Tiffanyju), Sabrina Fairchild (Sabrina), Nicole Bonnet (Kako ukradeš milijon) ..., njegova oblačila pa je nosila tudi, ko ni nastopala pred kamerami. Givenchyjevo ime pogosto povezujejo ne samo s slavnimi zemljankami, ameriško prvo damo Jackie Kennedy, ameriško igralko in monaško kneginjo Grace Kelly in vojvodinjo windsorsko Wallis Simpson, temveč tudi z malo črno oblekico. Glede te je gotovo vsaj to, da jo je ustvaril v mnogih različicah in jo dodobra zasidral kot nepogrešljiv kos ženske garderobe. Givenchyjeva oblačila so odlikovale tudi barve: kostimi brez ovratnikov, plašči na kroj A z velikimi gumbi in klobučki za povrhu, vse tisto, kar v hipu pripišemo večni eleganci 60. let. Po prvi moški kolekciji leta 1969 je družina izdelkov z imenom Givenchy med drugim narasla še na čevlje, nakit, kravate, dodatke za dom in tkanine za pohištvo. Hubert Givenchy je svojo modno hišo že leta 1988 prodal francoskemu konglomeratu luksuznih znamk LVMH, leta 1995 je ustvaril svojo zadnjo kolekcijo. Na umetniškem vrhu hiše so ga nasledili John Galliano, Alexander McQueen, Julien MacDonald, Ozwald Boateng in Riccardo Tisci, kot prva ženska pa je bila marca 2017 imenovana Williamsova predhodnica Clare Waight Keller.

Potem ko je Clare Waight Keller po treh letih in okoli tridesetih kolekcijah sestopila z umetniškega trona pri Givenchyju – še vedno ni znana njena nova služba –, po dveh mesecih iz slavne pariške modne hiše le prihajajo novice. Za novega kreativnega direktorja tako ženskih kot moških kolekcij so imenovali komaj 34-letnega ameriškega oblikovalca samouka Matthewa M. Williamsa, ki stoji za znamko Alyx funkcionalističnega in minimalističnega sloga.Novi kreativni direktor, za katerega je predsednik in izvršni direktor modne skupine LVMH Sidney Toledano dejal, da so ga »spremljali in opazovali, kako je razvijal talent, in da verjamejo, da bo njegova edinstvena vizija modernosti velika priložnost za Givenchy, da bo z močjo in uspehom napisal novo poglavje«, je ob imenovanju dejal, da je za to zaupanje zelo počaščen.»Edinstven položaj hiše in njena brezčasna avra jo spreminjata v nesporno ikono in že se veselim dela z ateljeji in timi, tega, da se preselimo v novo obdobje, temelječe na sodobnosti in inkluzivnosti. Hvaležen sem skupini LVMH, da mi je zaupala priložnost za izpolnitev mojih sanj. V teh časih brez primere želim poslati sporočilo upanja skupaj z mojimi kolegi, s katerimi nameravamo prispevati k pozitivnim spremembam,« je njegovo izjavo povzela domača spletna stran modne hiše. Na njihovem instagramu pa je dodal: »Biti na tem položaju so moje življenjske sanje in resnično nadrealno je, da sem končno res tu.« Svojo prvo kolekcijo za Givenchy bo predstavil oktobra letos v Parizu.Pri Business of Fashion ga uvrščajo med 500 najvplivnejših modnih ustvarjalcev. Rodil se je v Chicagu, odraščal pa v kalifornijski rolkarski kulturi. Kariera oblikovalca samouka iz Kalifornije se je začela leta 2008, ko je Kanye West v nastopu s francoskim duetom Daft Punkom na grammyjih oblekel jakno ene najbolj znanih kostumografinj v zabavni industriji Erin Hirsch, pri ustvarjanju katere ji je pomagal Williams, so zapisali pri Voguu.Od takrat naprej je postal redni soustvarjalec tako pri Westovi znamki ulične mode Pastelle kot tudi njegovi oblikovalski agenciji za več področij Donda, posvečeni Westovi pokojni materi Dondi. Williams je kot kreativec pozneje sodeloval s pevko Lady Gaga (menda je tudi del njene romantične preteklosti), tako pa je spoznal, kot pravi sam, nekatere ključne ljudi za njegovo kariero: britanskega fotografa Nicka Knighta, kreativnega direktorja Diesla Nicolo Formichettija in francoskega oblikovalca Hedija Slimana. Te dni je poudaril, da je za uspeh dolžan ljudem, ki jih je spoznal, ko je delal za Kanya Westa in Lady Gaga in da se je veliko naučil le z gledanjem drugih in opazovanjem njihovega ustvarjanja.Pred kakšnim desetletjem je skupaj, med drugim z aktualnim direktorjem moške linije pri Louisu Vuittonu Virgilom Ablohom in prav tako oblikovalcem Heronom Prestonom ustvaril umetniški kolektiv Been Trill, pod imenom katerega so ustvarjali tako oblačila kot dogodke, torej od majic z logotipi do zabav na modnih tednih. Na valu uspeha je Williams ustanovil svojo znamko Alyx, prvo žensko kolekcijo predstavil leta 2015, leto in pol pozneje še prvo moško. Vse od začetka je znamka, ki je danes v prodaji od Dover Street Marketa in Selfridgesa do Ssensa, žela pozitivne kritike in postala velikanski hit med moškimi modnimi navdušenci, tudi slavnimi in bogatimi.Leta 2016 je bila sprejeta med finaliste za nagrado LVMH zaradi progresivnega pristopa k trajnosti in oblikovanju. Bil je med prvimi, ki je pri svojih oblačilih uporabil tehnologijo blackchain in jih oblikuje s 3D-modeliranjem, kar ga uvršča na premec vse bolj digitalizirane modne prihodnosti. Da bi bil čim bliže tovarnam in obratom in tako lahko bolje nadzoroval bolj odgovorne inovacije pri barvanju in krojenju, se je preselil v Italijo, najprej v Ferraro, nato v Milano, eno zadnjih sodelovanj pa je bilo, denimo, predlansko z Nikom in tudi Diorjem. Tudi za Dior je oblikoval pas, ki že slovi kot njegov avtorski podpis.Pas iz vzdržljive tkanine z zaponko, s kakršnim se zapenjajo, denimo, potniki na vlakcih smrti v zabaviščnih parkih, je dodal raznovrstnim kosom, od torb do plaščev. To ga je med drugim pripeljalo tudi do sodelovanja z znamko Moncler Genius, ki je bolj umetniška linija sicer ene najbolj znanih znamk puhovk. V svoje kolekcije redno vključuje tudi motoristične in pohodniške detajle. »Videz njegove znamke je tako funkcionalen, da so praktični elementi skoraj fetišizirani,« so povzeli pri Guardianu.Z ustvarjanjem kolekcij za svojo znamko Alyx bo Williams nadaljeval tudi po prevzemu položaja prvega kreativca pri Givenchyju, modni poznavalci pa že napovedujejo, da bo pri izrazu za to pariško modno hišo bliže slogu predhodnika svoje predhodnice, Italijanu Riccardu Tisciju, zdajšnjemu kreativnemu direktorju Burberryja, ki je bil na položaju dvanajst let in je poleg elementov gotike v pariško visoko modo prav tako vpeljal poulični slog, od majic s kapucami do superg.Pri Voguu so celo prepričani, da se zdaj ponuja možnost za sodelovanje med tremi velikimi imeni iz nabora LVMH: Givenchyjem, Diorjem in Louisom Vuittonom oziroma Williamsom in njegovima kolegoma, Virgilom Ablohom in Kimom Jonesom.»Imenovanje Matthewa M. Williamsa je znak sprememb v ekskluzivnem pariškem modnem svetu, kar je spodbuda za sodelovanje oblikovalcev iz različnih hiš, da se povežejo, si izmenjajo ideje in preoblikujejo modni sistem,« so zapisali te dni.Vsekakor pa bo obdobje pod Williamsovo taktirko prelom z romantičnim in elegantnim, kar je zadnja tri leta v imenu Givenchyja ustvarjala britanska oblikovalka Clare Waight Keller, ki ima magisterij z londonskega Royal College of Art, je bila kreativna vodja hiš Pringle of Scotland in Chloé ter je enega vrhuncev kariere gotovo doživela predlani s poročno obleko Meghan Markle, zaradi česar je bila nagrajena tudi kot najboljša britanska modna oblikovalka ženskih oblačil leta 2018.Vsekakor je opaziti, da se visoka moda spreminja in da danes bolj kot eleganca, na kateri so v 20. stoletju gradili velikani visoke mode, šteje kulskost. Ta je tista, ki se prodaja novim generacijam potrošnikov, ki si lahko kupijo in so tudi pripravljeni zapravljati za takšen prestiž.»Brez dvoma ulična moda, majice s kapuco, majice s kratkimi rokavi in trenirkaste hlače, slog, na katerega je vplivala črnska skupnost, se prodaja. V lanskem poročilu je družba Price Waterhouse Cooper ocenila, da je ta trg vreden skoraj 160 milijard evrov. In to imenovanje je videti, kot da je Givenchy vložil v svoje prihodnje potrošnike,« so prepričani v Guardianu. Tudi pri Business of Fashion so pisali, da bo imenovanje Matthewa M. Williamsa »še zlasti vznemirilo milenijce in pripadnike generacije Z, ki bodo do leta 2025 predstavljali najmanj polovico kupcev luksuza«.Vogue pristavlja, da »se zdi, da se hiša, ki jo je ustanovil Hubert de Givenchy, ki je ustvaril legendarno majhno črno oblekico Audrey Hepburn v Zajtrku pri Tiffanyju, vodila pa sta jo tudi John Galliano in Alexander McQueen, vrti proti bolj funkcionalni estetiki, poleg tega pa aktivno išče poti za razširitev svoje moške linije in modnih dodatkov«.