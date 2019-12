Kmalu bo čas za novoletne zaobljube. Šepetali si jih bomo med silvestrskim odbijanjem ure, potrdil jih bo kozarec šampanjca, s katerim bomo nazdravili novemu letu, odprtemu za vse, kar smo si že dolgo želeli. Za trenutek bomo pozabili, kolikokrat smo si že obljubili izboljšave, ter se tokrat zares samim sebi zdeli močni in vztrajni, pogumni in inovativni, naklonjeni avanturam. Ali pa bomo vsaj sestavili omaro, ki že nekaj let čaka v kleti, bolje razporedili svoj denar, pravočasno načrtovali dopust, ki nam bo res všeč, se posvetili partnerju, družini in prijateljem, prebrali več dobrih knjig, večkrat ­odložili pametni telefon, se lotili novih konjičkov, vstajali bolj zgodaj.



Devetnajstega januarja bomo ugotovili, da iz tega ne bo nič, so napovedali avstralski raziskovalci. Tistega dne si bo največ ljudi priznalo, da so si za leto 2020 postavili previsoke cilje, so ugotovili po analizi milijonov na spletu dokumentiranih aktivnosti lanskega leta. Raziskava je pokazala, da novoletne zaobljube uresniči le 8 odstotkov ljudi, in edina tolažba je, da mnogi obupajo nad zaobljubami že 12. januarja. Letos se jih bomo vendarle držali skoraj teden dni dlje kot lani.



Več kot polovica novoletnih zaobljub je povezanih z zdravjem, šport in zdrava prehrana pa lahko samo koristita, zato si je treba cilje postaviti drugače, so poudarili drugi raziskovalci. Svetovali so, da začnemo z majhnimi spremembami in jih postopno nadgradimo, pa bomo morda vendarle uresničili zaobljube. Če ne prihodnje leto, pa leto zatem.