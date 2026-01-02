  • Delo mediji d.o.o.
    Zanimivosti

    Novoletni loto: kam so šla stanovanja v Ljubljani, Kopru in Mariboru

    Sreča se je nasmehnila 15.515 dobitnikom, med njimi trem najbogatejšim, ki bodo novo leto začeli z novim stanovanjem – v Ljubljani, Kopru in Mariboru.
    Žreb je določil še devet dobitnikov zlatih ploščic s pripadajočim denarnim dobitkom 3.000 evrov, 500 dobitkov po 250 evrov ter 15.000 dobitkov v višini 50 evrov. FOTO: Loterija Slovenije
    R. I.
    2. 1. 2026 | 06:30
    2. 1. 2026 | 06:41
    3:31
    Začetek leta 2026 je osrečil tudi nekatere Slovence, ki so vplačali najmanj en listek v igri Novoletni loto; ta je bil v letošnji izvedbi razprodan v manj kot osmih dneh. Sreča se je nasmehnila 15.515 dobitnikom, med njimi trem najbogatejšim, ki bodo novo leto začeli z novim stanovanjem – v Ljubljani, Kopru in Mariboru.

    Srečke novoletnega lota se prodajajo po 10.000 evrov

    Stanovanje v Ljubljani s pripadajočim parkirnim mestom in denarnim dobitkom v višini 90.000 evrov bo prejel igralec, ki je listek vplačal na Vrhniki. Stanovanje v Kopru z dodatnim denarnim dobitkom 80.000 evrov pripada srečnežu, ki je sodeloval z vplačilom v Ljubljani. Tretje stanovanje, v Mariboru, skupaj s parkirnim mestom in 50.000 evri denarnega dobitka, bo prejela oseba, ki je listek vplačala v Velenju.

    Sreča se je nasmehnila 15.515 dobitnikom, med njimi trem najbogatejšim, ki bodo novo leto začeli z novim stanovanjem – v Ljubljani, Kopru in Mariboru. FOTO: Loterija Slovenije
    Poleg tega so bile izžrebane tri mesečne rente v višini 1.500 evrov za obdobje desetih let, kar predstavlja skupno vrednost 180.000 evrov za posamezno rento. Prejeli jih bodo dobitniki, ki so potrdila vplačali v Kamniku, Ljubljani in prek spleta na loterija.si. Žreb je določil še devet dobitnikov zlatih ploščic s pripadajočim denarnim dobitkom 3.000 evrov, 500 dobitkov po 250 evrov ter 15.000 dobitkov v višini 50 evrov.

    Kako preveriti dobitno potrdilo

    Igralci lahko preverijo, ali je njihov listek dobiten, na spletni strani loterija.si z vnosom šestmestne kombinacije Novoletnega Lota ali sedemmestne številke potrdila. V mobilni aplikaciji je preverjanje mogoče tudi s skeniranjem črtne kode. Potrdila je mogoče preveriti tudi na katerem koli prodajnem mestu iger Loterija Slovenije. Uradni rezultati žrebanja so objavljeni v Poročilu igre na srečo Novoletni Loto.

    Dobitke v višini 50 in 250 evrov Loterija Slovenije izplačuje takoj po objavi poročila o žrebanju. FOTO: Loterija Slovenije
    Dobitke v višini 50 in 250 evrov Loterija Slovenije izplačuje takoj po objavi poročila o žrebanju. Igralcem, ki so listek vplačali prek spleta, se dobitki samodejno pripišejo na njihove igralne račune. Prevzem stanovanj, mesečnih rent in zlata bo mogoč od 7. januarja 2026 dalje na sedežu Loterije Slovenije v Ljubljani, dobitniki pa imajo čas za prevzem do vključno 9. marca 2026. Prihod je treba predhodno najaviti, ob prevzemu pa predložiti veljavno potrdilo o vplačilu, osebni dokument in davčno številko.

    Skoraj 25 milijonov evrov za javno dobro

    Ob evforiji ob velikih dobitkih velja spomniti tudi na širši pomen loterijskih iger. Približno 1,4 milijona odraslih prebivalcev Slovenije je s sodelovanjem v loterijskih igrah v zadnjem letu prispevalo 24.951.876 evrov za slovenske invalidske, humanitarne in športne organizacije – znesek, ki potrjuje, da sreča pri loteriji ni namenjena le posameznikom, temveč tudi skupnosti.

