Novoletni loto: kam so šla stanovanja v Ljubljani, Kopru in Mariboru

Začetek leta 2026 je osrečil tudi nekatere Slovence, ki so vplačali najmanj en listek v igri Novoletni loto; ta je bil v letošnji izvedbi razprodan v manj kot osmih dneh. Sreča se je nasmehnila 15.515 dobitnikom, med njimi trem najbogatejšim, ki bodo novo leto začeli z novim stanovanjem – v Ljubljani, Kopru in Mariboru.
Stanovanje v Ljubljani s pripadajočim parkirnim mestom in denarnim dobitkom v višini 90.000 evrov bo prejel igralec, ki je listek vplačal na Vrhniki. Stanovanje v Kopru z dodatnim denarnim dobitkom 80.000 evrov pripada srečnežu, ki je sodeloval z vplačilom v Ljubljani. Tretje stanovanje, v Mariboru, skupaj s parkirnim mestom in 50.000 evri denarnega dobitka, bo prejela oseba, ki je listek vplačala v Velenju.
Poleg tega so bile izžrebane tri mesečne rente v višini 1.500 evrov za obdobje desetih let, kar predstavlja skupno vrednost 180.000 evrov za posamezno rento. Prejeli jih bodo dobitniki, ki so potrdila vplačali v Kamniku, Ljubljani in prek spleta na loterija.si. Žreb je določil še devet dobitnikov zlatih ploščic s pripadajočim denarnim dobitkom 3.000 evrov, 500 dobitkov po 250 evrov ter 15.000 dobitkov v višini 50 evrov.
Igralci lahko preverijo, ali je njihov listek dobiten, na spletni strani loterija.si z vnosom šestmestne kombinacije Novoletnega Lota ali sedemmestne številke potrdila. V mobilni aplikaciji je preverjanje mogoče tudi s skeniranjem črtne kode. Potrdila je mogoče preveriti tudi na katerem koli prodajnem mestu iger Loterija Slovenije. Uradni rezultati žrebanja so objavljeni v Poročilu igre na srečo Novoletni Loto.
Dobitke v višini 50 in 250 evrov Loterija Slovenije izplačuje takoj po objavi poročila o žrebanju. Igralcem, ki so listek vplačali prek spleta, se dobitki samodejno pripišejo na njihove igralne račune. Prevzem stanovanj, mesečnih rent in zlata bo mogoč od 7. januarja 2026 dalje na sedežu Loterije Slovenije v Ljubljani, dobitniki pa imajo čas za prevzem do vključno 9. marca 2026. Prihod je treba predhodno najaviti, ob prevzemu pa predložiti veljavno potrdilo o vplačilu, osebni dokument in davčno številko.
Ob evforiji ob velikih dobitkih velja spomniti tudi na širši pomen loterijskih iger. Približno 1,4 milijona odraslih prebivalcev Slovenije je s sodelovanjem v loterijskih igrah v zadnjem letu prispevalo 24.951.876 evrov za slovenske invalidske, humanitarne in športne organizacije – znesek, ki potrjuje, da sreča pri loteriji ni namenjena le posameznikom, temveč tudi skupnosti.
