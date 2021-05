Novost, ki bo razveselila vse sladkosnedce

So hrustljavi, stopijo se v ustih, so polni energije in čudovito stojijo na policah trgovin. Izberite svojega najljubšega! Zbudite se, nagradite se, posladkajte se … In ne pozabite: Kakršen kolaček, takšen trenutek. Prekrašen.Več o tem si preberite TUKAJ Naročnik oglasne vsebine je Kraš