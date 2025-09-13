Neposlušne nune pobegnile iz doma za starejše in zasedle stari samostan

Kdo ve, ali so tri ostarele redovnice brale knjigo Jonasa Jonassona Stoletnik, ki je zlezel skozi okno in izginil, vsekakor pa njihova prigoda vsaj malce spominja nanjo. Redovnice, zdaj po Avstriji že znane pod vzdevkom Nonnen von Goldenstein (nune iz Goldensteina), so namreč na začetku septembra pobegnile iz enega od avstrijskih domov za starejše in se vrnile domov, natančneje v samostan, kjer so živele do predlani. Pri tem niso delovale same, poroča britanski BBC, ampak so jim pri vrnitvi v nekdanji samostan, kjer deluje tudi šola, pomagali nekdanji učenci.

Sestre Bernadette (88), Regina (86) in Rita (82) so v samostanu Goldenstein v bližini Salzburga delovale do decembra 2023. Stavbo sta leta 2022 prevzela salzburška nadškofija in samostan Reichersberg. Skupnost so nato razpustili, nunam pa dovolili, da ostanejo v samostanu, dokler jim bo zdravje to dopuščalo. A očitno slednje le ni čisto držalo. Kljub dogovoru so sestre, pravijo, proti njihovi volji odpeljali v dom za starejše.

To pa je že preveč!

Kot kaže jim to res ni ustrezalo, stopile so v akcijo in na začetku septembra zorganizirale pobeg. »Vse življenje sem bila poslušna, ampak to pa je bilo preveč,« je bila ogorčena sestra Bernadette. Spakirale so svoje stvari in odšle. Ključavnice na njihovih stanovanjih so bile že zamenjana, a to jih spet ni ustavilo – poklicale so ključavničarja.

Sestre so v samostanu Goldenstein v bližini Salzburga delovale do decembra 2023. FOTO: Angelika Warmuth/Reuters

Sprva so v stavbi živele brez vode in elektrike, a so napeljavo nato delno obnovili. Nekdanji učenci jim prinašajo hrano, po posnetkih na družbenih omrežjih sodeč si tudi še vedno kuhajo in molijo, seveda, in so ne le lokalna, pač pa tudi nacionalna zanimivost. »Tako sem vesela, da sem doma,« je po poročanju BBC povedala dejala sestra Rita. »V domu za ostarele me je mučilo hudo domotožje. Tako sem srečna in hvaležna, da sem se vrnila.«

Zgroženi opat

Nune so morda res zadovoljne, manj pa to ugaja cerkvenim oblastem. Opat samostana Reicherberg Markus Grasl je njihovo odločitev, da se vrnejo v samostan, označil za popolnoma nerazumno. Meni, da spričo njihovega občutljivega zdravstvenega stanja samostojno življenje v samostanu zanje ni več primerno. »Sobe v samostanu niso več uporabne in nikakor ne izpolnjujejo zahtev za ustrezno oskrbo,« je dejal.

Nune so spet doma in zelo zadovoljne. FOTO: Angelika Warmuth/Reuters

Toda v samostanu, ki je v gradu Goldenstein deloval od leta 1877, so redovnice preživele večji del svojega življenja. Sprva je bila tam zasebna dekliška šola, od leta 2017 sprejemajo tudi dečke. Dekliško šolo je obiskovala tudi sestra Bernadette, ki je tja prišla kot najstnica leta 1948. Ena od njenih sošolk je bila avstrijska filmska igralka Romy Schneider. Sestra Regina je v samostan prispela leta 1958, sestra Rita pa štiri leta pozneje. Vse tri so dolga leta poučevale na šoli, sestra Regina je bila tudi ravnateljica.