Nutella za Salvinija ni dovolj italijanska

Italijanska nutella vsebuje turške lešnike. FOTO: Blaž Samec

Življenje na družbenih omrežjih

Vodja italijanske desničarske stranke Ligane bo več jedel čokoladno-lešnikovega namaza Nutella, ker ta ni v celoti narejen iz italijanskih sestavin. »Zamenjal sem ga, ker sem ugotovil, da so v njem turški lešniki, jaz pa raje pomagam proizvajalcem, ki uporabljajo italijanske sestavine,« je odločno dejal nekdanji namestnik premiera in nekdanji notranji minister. »Raje jem italijansko in s tem pomagam italijanskim kmetom,« je sklenil na zborovanju v Ravenni.Šestinštiridesetletni Salvini na družbenih omrežjih pogosto predstavlja svoje prehranske navade in tudi priljubljeni namaz je bil že večkrat na fotografijah hrane, ki jih populistični politik objavlja na twitterju in facebooku. Toda njegova stranka Liga, ki z 32-odstotno podporo trenutno vodi v javnomnenjskih anketah, se predstavlja s sloganom Najprej Italijani.S pomočjo družbenih omrežij si je Salvini sicer že stlakoval pot v vladno palačo in dodobra krepil podporo svoji skrajnodesničarski stranki. Tudi zasebno življenje rad tam razgalja. Pred dobrim letom je njegovo nekdanje deklekar na instagramu naznanilo konec zveze , Salvini se je odzval na facebooku, resda s temi besedami: »Nikoli nisem razgaljal svojega zasebnega življenja in ga niti zdaj ne bom, saj to Italijanov ne zanima.« Je pa kljub temu dodal še tole: »Ljubil sem in odpuščal, zagotovo sem naredil tudi nekaj napak, a sem vseskozi verjel v odnos.«Italijanski mediji so po njegovi naznanitvi, da neitalijanska Nutella ni dovolj dobra, hitro preverili, kaj delajo v njej turški lešniki. Proizvajalec Nutelle Ferrero odkupi največ lešnikov na svetu, proizvodnja v Italiji pa njegovim potrebam preprosto ne zadosti. Podobno je z italijanskimi proizvajalci testenin, ki uvažajo pšenico, ker je Italija ne proizvede dovolj. Turčija je vodilna proizvajalka lešnikov na svetu s 70-odstotnim deležem, Italija je z 20 odstotki na drugem mestu.