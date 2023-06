O pasji igrači, ki izgleda kot steklenica viskija

Vrhovno sodišče ZDA je v četrtek podprlo Jack Daniel's v sporu proti podjetju, ki prodaja igrače za pse. S soglasno odločitvijo je sodišče ugotovilo, da je nižje sodišče naredilo napako, ko je trdilo, da igračo pokriva zaščita svobode govora iz prvega amandmaja ameriške ustave. Sodnica Elena Kagan, ki je predstavila odločitev sodišča, je zapisala: »Ta primer se nanaša na dve stvari, ki se redko pojavita v istem stavku; viski in igrače.«

Za kaj pravzaprav pri vsem skupaj gre? Podjetje iz Arizone izdeluje in prodaja pasjo igračo Bad spaniels (Poredni španjeli), ki posnema ikonično kvadratno steklenico viskija, vendar ima na sliki risbo španjela in namesto napisa, da obljublja 40% alkohola v steklenici, Bad Spaniels obljubljajo 43% iztrebkov in 100% smrad. Med drugim na viskiju piše, da je številka sedem v Tennesseeju (No 7 Tennessee), na igrači pa, da je številka dve na tepihu v Tennesseeju (No 2 Tennessee Carpet).

Poredni španjel na Amazonu. FOTO: Promocijsko gradivo

Dober viski in pasji iztrebki

Vrhovni sodniki so sicer zavrnili zahtevo destilarne, da popolnoma zavrže igračo. »Menimo le, da ni primerno, če je obtoženi kršitelj uporabil blagovno znamko za označevanje izvora lastnega blaga. Z drugimi besedami, podjetje je uporabilo blagovno znamko kot blagovno znamko. Takšna uporaba spada v središče prava blagovnih znamk in ni deležna posebne zaščite prvega amandmaja,« so zapisali sodniki.

Sodnica je pri obrazložitvi odločitve navedla tudi tožbo podjetja Mattel proti glasbeni skupini, ki izvaja skladbo Barbie Girl. Pri tej skladbi potrošnik ne pomisli, da je pesem ustvaril Mattel, tako kot nekdo, ki sliši skladbo Janis Joplin »Oh gospod, bi mi kupil kupil Mercedes«, ne pomisli, da sta se združila pevka in proizvajalec avtomobilov.

Zadeva se bo zdaj vrnila na nižja sodišča, kar bo Jacku Daniel's dalo novo priložnost, da vloži tožbe proti podjetju igrač. V nadaljevanju se bo primer osredotočil na to, ali so potrošniki zmedeni glede tega, ali je igrača izdelek Jacka Daniel's. Ali kot je zapisala odvetnica družbe Lisa Blatt: »Jack Daniel's ceni dobro šalo tako kot kdorkoli drug. Toda še bolj rad ima svoje stranke in ne želi, da bi bili zmedeni ali povezovali njegov dober viski s pasjimi iztrebki.« Igrača sicer stane približno 20 dolarjev, podjetje pa proizvaja tudi druge podobne igrače, ki spominjajo na druge znane znamke.

Ni vse samo parodija

Kot poroča ameriški javni radio NPR, so Bidnova administracija in velike blagovne znamke, kot so Nike, Campbell Soup Company, Patagonia in Levi Strauss, sodnike pozvali, naj se postavijo na stran Jack Daniel's. Ni vsaka šaljiva uporaba blagovne znamke drugega parodija,« je Nike zapisal v svojem sporočilu. »Sodišča bi zato morala natančno pristopiti k tej razvrstitvi prav v primerih, ko se razglaša parodija«,