Oasis se vračajo na evropsko turnejo

Britanska poprock skupina Oasis bo v okviru svoje evropske turneje nastopila v več mestih po Veliki Britaniji in celinski Evropi. Med koncertnimi postajami je tudi München, ki bo za slovenske oboževalce britasnkih pop glasbenikov najbližja lokacija turneje.

Münchenski koncert na stadionu Allianz Arena bo verjetno pritegnil občinstvo iz širše regije, tudi iz Slovenije, Hrvaške in Avstrije. Vstopnice zaenkrat še niso v pordaji, na drugih lokacijah turneje pa se cene gibljejo od približno 90 evrov do posebnih vip paketov, ki dosegajo cene 600 evrov in več. Evropski del turneje vključuje še nastope v Barceloni, Amsterdamu, Parizu in Rimu.

Skupina se tako vrača na turnejo po razpadu leta 2009. Po več kot desetletju ločenih projektov sta se letos brata Liam in Noel Gallagher znova združila pod imenom Oasis.

Skupina je zaslovela sredi devetdesetih let z albumoma Definitely Maybe in (What's the Story) Morning Glory?, ki sta med najbolj prepoznavnimi britanskimi poprock albumi tistega obdobja. Na njiju so popularne radijske uspešnice kot so Wonderwall, Don't Look Back in Anger, Live Forever, Champagne Supernova in Some Might Say.