Ob obletnici kronanja 21-metrski zvitek in nov gozd

Tik pred prvo obletnico slavnostnega kronanja v Westminstrski opatiji, ki mineva prav danes, se je britanski kralj Karel III., ki je javnosti po posegu na prostati v začetku februarja sporočil, da ima raka in začasno odstopa od javnih dolžnosti, znova vrnil k nekaterim. Toda njegov delovni ritem bo skrbno odmerjen. Še vedno se zdravi za rakom in prezgodaj je reči, kako dolgo bo trajalo, so sporočili iz Buckinghamske palače.

Po diagnozi se je kralj prvič pojavil v javnosti na velikonočno nedeljo, ko sta s kraljico Camillo po cerkvenem obredju v Windsorju pozdravila množice. Šestindvajsetega aprila je iz palače prišla optimistična fotografija para s sporočilom, da je kralj »zelo opogumljen« in da se lahko vrne k nekaterim javnim dolžnostim. Četudi je tudi v tem času imel zasebne sestanke, urejal uradno dokumentacijo, nadaljevala so se tudi tedenska srečanja s premierom Rishijem Sunakom, a se z njim ni vselej osebno srečal.

Med srečanjem s pacienti v centru za zdravljenje raka Macmillan v Londonu je Karel III. priznal, da ga je diagnoza raka pretresla. FOTO: Suzanne Plunkett/Reuters

Kot prvega po vrnitvi sta s soprogo obiskala center za zdravljenje raka v osrednjem Londonu, kjer je pacientom med drugim priznal, da ga je pretreslo, ko je dobil diagnozo. Ko so ga vprašali po počutju, je odgovoril: »Ni tako slabo, v redu sem, hvala.« V zadnjem, vnovič bolj aktivnem tednu se je udeležil kraljevega konjeniškega dogodka v Windsorju, ki se ga je pogosto udeleževala njegova mama, pokojna kraljica Elizabeta II. Od tam so po medijih zakrožile fotografije veselih objemov z nečakinjo Zaro Tindall.

V Buckinghamski palači sta s soprogo v minulih dneh sprejela ilustrirani zapis kronanja Karla III. na kar 21-metrskem zvitku, ki ga je ustvarila kaligrafka Stephanie von Werthern-Gill. To je uradni državni zapis o monarhovem kronanju. FOTO: Victoria Jones/AFP

V Buckinghamski palači sta s soprogo sprejela ilustrirani zapis kronanja Karla III. na kar 21-metrskem zvitku, ki ga je ustvarila kaligrafka Stephanie von Werthern-Gill. Takšen dokument ima 700-letno tradicijo, avtorica je zanj porabila kar 56 dni osredotočenega dela. Med 11.500 elegantno zapisanimi besedami s posebej izdelanim črnilom se ji je dogodila le ena napaka, manjkajoča pika na 'i'.

Prvič v zgodovini za ta dokument niso uporabili živalske kože, podobno kot na lanskem kronanju v svetem olju za maziljenje kralja prvič ni bilo sestavin živalskega izvora. Obletnico kronanja Karla III. bodo pri britanskem gozdnem gospodarstvu Forestry England počastili z zasaditvijo gozda v severnem Yorkshiru, ki bo namenjen javnosti.

Prvič v zgodovini za ta dokument niso uporabili živalske kože, je pa vanj mogoče vpogledati tudi na spletni strani www.coronationroll.gov.uk. FOTO: Victoria Jones Via Reuters

Čez mesec dni funti s podobo Karla III.

Kot je povzel prvo leto po kronanju Karla III. kraljevi poročevalec BBC Sean Coughlan, je bil septembrski državniški obisk v Franciji označen za diplomatski uspeh, zlasti po oslabljenih odnosih zaradi brexita. Na obisku v Keniji v začetku novembra je obravnaval težka vprašanja dediščine kolonializma, za 75. rojstni dan dober teden zatem pa predstavil projekt (Coronation Food Project), ki presežke hrane preusmerja v prehranske banke.

Coughlan je opomnil, da je bilo prvo leto po kronanju kraljice povsem drugačno od kraljevega; kraljica, tedaj v svojih 20. letih, se je s soprogom podala na šestmesečno potovanje v 13 držav Skupnosti narodov, on, ki je postal kralj postal pri 73 letih, pa je potoval bolj kot ne le po Združenem kraljestvu oziroma se podajal na krajše poti v tujino.

Po delni vrnitvi k dolžnostim je kralj na avdienci v Buckinghamski palači med drugim sprejel kralja Lesota Letsieja III. FOTO: Victoria Jones/AFP

Glede na zdravstveno stanje Karla III. je za zdaj potrjeno, da bosta s kraljico junija sprejela japonskega cesarja in cesarico na državniškem obisku. Udeležba na poletnih dogodkih, kot so Pozdrav zastavi, komemoracije ob 80. obletnici dneva D oziroma izkrcanja zaveznikov v Normandiji in na konjskih dirkah Royal Ascot, še ni potrjena.

Čez mesec dni bodo v obtoku bankovci s kraljevim portretom, ta teden pa bo znano, katere organizacije in združenja bodo še uživali podporo kraljeve družine. Po kraljičini smrti so preučili več kot tisoč dobrodelnih ustanov in združenj, s katerimi so bili povezani kraljica, Karel III. in Camilla kot predsedniki ali pokrovitelji. Kralj in kraljica naj bi obdržala ali prepustila drugim članom kraljeve družine pokroviteljstvo oziroma podporo nekaj več kot 830 organizacijam, kar je približno 200 manj kot doslej.