V zelo osebnem intervjuju za britansko medijsko hišo BBC se je prva dama Ukrajine Olena Zelenska razgovorila o čustvenem vplivu, ki ga ima vojna na njeno družino. »To je morda nekoliko sebično, a ob sebi potrebujem moža, ne zgodovinske osebnosti,« je med drugim dejala. Družina pogreša skupno preživljanje časa, negotovost življenja v vojni pa terja tudi čustveni davek. »Moja hčerka je stara 19 let. Mladi sanjajo o potovanjih, o novih doživetjih, čustvih. Ona nima takšne priložnosti.«

Ko je Rusija februarja 2022 napadla Ukrajino, se je Olena Zelenska mesece skrivala na skrivnih lokacijah s hčerko in sinom (10). To je bil čas stalnega adrenalina, a se je bilo »nujno umiriti«. Vojna je nekdanjo scenaristko (z bodočim možem sta se spoznala že v srednji šoli) postavila v središče pozornosti, pogosto potuje po vsem svetu, da bi srečala in nagovorila svetovne voditelje.

Ukrajinska prva dama se je osredotočila tudi na pomoč Ukrajincem pri soočanju s psihološkimi posledicami vojne. Pripravlja poseben dogodek v Kijevu, katerega osrednja tema bo duševno zdravje. Drugi voditelj bo britanski igralec in pisatelj Stephen Fry, ugledni aktivist za vprašanja duševnega zdravja. »Resnično upam, da bom lahko koga navdihnila, dala upanje ali nasvet in z lastnim primerom dokazala, da živimo, delamo, gremo naprej,« je dejala. »Nihče ne more vedeti, kaj ga čaka. Navsezadnje si nihče ni mogel predstavljati, da se bo v 21. stoletju sredi Evrope začela tako okrutna krvava vojna.«

Trdno je prepričana, da ima predsednik Volodimir Zelenski dovolj energije in trme, da gre skozi to vojno. »Verjamem vanj in ga podpiram. Je močna in vzdržljiva oseba. In ta odpornost je tisto, kar trenutno vsi potrebujemo.«