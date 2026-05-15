Obisk, ki je Slovenijo postavil na Zahod

»Na koncu so se o papežu pogovarjali vsi, tudi tisti, ki ga morda niso videli ali niso prišli zraven. Največji čudež je bil, da je vse gladko potekalo. Ko se je v Postojni na železniški postaji po končanem srečanju s papežem zbralo deset tisoč mladih, ki so čakali vlake, se nikomur ni zgodilo nič slabega,« se je majskih dni leta 1996 spomnil član pripravljalnega odbora papeževega obiska Janez Gril, nekdanji direktor in dolgoletni urednik tednika Družina.

Kaj je pomenil papežev obisk in kaj priznanje Vatikana mladi državi Sloveniji štiri leta pred tem, pa v nadaljevanju komentirajo tudi dolgoletni Delov dopisnik iz Rima in Vatikana Tone Hočevar, tedanji ljubljanski župan in pred tem slovenski zunanji minister Dimitrij Rupel ter mednarodni pravnik in diplomat Ernest Petrič.