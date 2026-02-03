V Epsteinovih dokumentih šokanten mail o »dojenčku« iz Afrike

Ameriško ministrstvo za pravosodje je objavilo milijone novih datotek v zvezi s pokojnim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom, kar je največje število dokumentov, ki jih je vlada delila, odkar je lani zakon naložil njihovo objavo.

V petek je bilo javno objavljenih tri milijone strani, 180.000 slik in dva tisoč videoposnetkov, navaja BBC.

Objavljeni so bili šest tednov po tem, ko je ministrstvo zamudilo rok, ki ga je podpisal ameriški predsednik Donald Trump in ki je določal, da je treba vse dokumente, povezane z Epsteinom, deliti z javnostjo.

Med njimi je zdaj javno vidna tudi elektronska pošta, ki jo je poslala Peggy Siegal, takrat ena najvplivnejših oseb v filmski industriji. V njej je Epsteinu ponudila »majhnega dojenčka«, ki bi ga prinesla s svojega potovanja po Afriki, poroča 24sata. Sporno elektronsko sporočilo je poslala decembra leta 2009, pred potovanjem v Kenijo.

V sporočilu se mu je najprej zahvalila za »še eno življenjsko izkušnjo« in zraven zapisala: »Če nas ne bodo pojedli masajski bojevniki, nas bodo pojedli pirati iz Somalije ...« Obljubila mu je, da ga bo obiskala v januarju in da bo med potovanjem ves čas mislila nanj. Nato je dodala: »Lahko ti prinesem majhnega dojenčka ... ali dva. Fantka ali deklico? To je tako v stilu Madonne.« Pevka Madonna je bila takrat v središču pozornosti zaradi posvojitve dveh otrok iz afriške države Malavi.

Dokazov o kakršnikoli »dostavi« otroka ni bilo, je pa lakotnost, s katero je bila ta informacija sporočena v Epsteinovem krogu, znak skrb vzbujajočih nemoralnih vrednot in občutka nedotakljivosti, ki je prevladal med njegovimi sodelavci.

Epsteinu odprla vrata elite

Hollywoodska publicistka Peggy Siegal je bila desetletja ena najbolj vplivnih osebnosti v filmski industriji. Znana je bila po organizaciji ekskluzivnih filmskih projekcij in večerij, ki so se jih udeleževali najvplivnejši ljudje iz sveta filma, medijev, financ in politike.

Andrew je bil gost v Epsteinovih domovih, vključno z njegovo razkošno vilo v New Yorku in domovanjem na Floridi. FOTO: Jordan Pettitt/Afp

Njen seznam gostov, ki je štel več deset tisoč imen, je bil njeno najmočnejše orožje; spretno pa je upravljala družbeni kapital in povezovala na videz nezdružljive svetove. Prav to moč je uporabila, da je Epsteinu pomagala, da se je vrnil v visoko družbo, potem ko je bil prvič obsojen leta 2008, navaja 24sata.

V intervjujih po Epsteinovi aretaciji leta 2019 je Siegalova trdila, da ni imela pojma o obsegu njegovih zločinov in da ji je prepričljivo lagal o tem, kako se je »spremenil«.

Dokumenti razkrivajo, kako globoka je bila njena vpletenost. Decembra 2010 je Siegalova v Epsteinovi razkošni newyorški vili priredila »zelo neformalno večerjo v zadnjem trenutku« za britanskega princa Andrewa, ki je takrat bival pri Epsteinu.

Ko pa se je Epsteinov temni svet leta 2019 dokončno sesul, je Siegalova postala ena prvih in največjih kolateralnih žrtev. Stranke so jo začele množično zapuščati, studii, kot so Netflix, FX in Annapurna Pictures, pa so prekinili sodelovanje.