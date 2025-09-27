Objavili del dokumentov, med omenjenimi Elon Musk, princ Andrew, Steve Bannon

Demokratski kongresniki so včeraj objavili dokumente iz preiskave o Jeffreyju Epsteinu, ki bi lahko pokazali na povezave med razvpiti ameriškim finančnikom in obsojenim spolnim prestopnikom ter vidnimi politiki in drugimi znanimi osebnostmi. Med imeni, ki naj bi jih omenjali dokumenti, so Elon Musk, Steve Bannon, Peter Thiel in britanski princ Andrew, navaja BBC.

Šest strani objavljenih (in redigiranih) dokumentov izvira iz svežnja, ki ga je ministrstvo za pravosodje posredovalo nadzornemu odboru ameriškega predstavniškega doma, ki preiskuje, kako so bile obravnavane obtožbe o trgovini z ljudmi proti Epsteinu, ki je leta 2019 umrl v zveznem priporu.

Dokumenti, ki so ji nadzornemu odboru ameriškega predstavniškega doma predali skrbniki zapuščine Jeffreyja Epsteina, med drugim razkrivajo, da je bil decembra 2014 na Epsteinov otok povabljen Elon Musk. Kot je povzel BBC, se ena od vrstic v zapisih z dne 6. decembra 2014 glasi: »Opomnik: Elon Musk na otok 6. decembra (ali to še velja?)« Ameriški milijarder je sicer v preteklosti potrdil, da ga je Epstein povabil na otok, vendar ga je zavrnil.

Škatle z dokumenti, za katere si mnogi želijo, da bi ostale zapečatene. FOTO: Kent Nishimura Reuters

Epsteinovi dokumenti so bili tudi v središču spora med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in milijarderjem, med drugim ustanoviteljem Tesle. Na začetku letošnjega leta je Musk Trumpa na družbenih omrežjih obtožil, da je v Epsteinovih dosjejih. »Kako lahko pričakujemo, da bodo ljudje verjeli v Trumpa, če ne bo objavil Epsteinovih dosjejev?«

Med potniki na Florido je naveden tudi britanski princ Andrew, ki je bil domnevno 12. maja 2000 na letu z Epsteinom in njegovo sodelavko Ghislaine Maxwell, pred tremi leti obsojeno zaradi zarote z Epsteinom in trgovine z dekleti, ki naj bi bila bogatim gostom na voljo z spolne usluge. Knjiga beleži tudi referenci plačil za masaže za »Andrewa« istega leta, a ni jasno, ali gre za britanskega princa, je pa znano da je bil v New Yorku. Buckinghamska palača je, denimo, 11. maja 2000 na svoji spletni strani sporočila, da je princ Andrew odletel v ZDA, da bi se udeležil sprejema za Nacionalno združenje za preprečevanje krutosti do otrok. Andrew se je v Združeno kraljestvo vrnil 15. maja, je zapisano v kasnejšem vnosu.

Dokumenti razkrivajo tudi načrtovano kosilo s Petrom Thielom novembra 2017 in zajtrk s Stevom Bannonom 17. februarja 2019, omenjeni so načrti za zajtrk z ustanoviteljem Microsofta Billom Gatesom decembra 2014. Leta 2022 je Gates za BBC izjavil, da je bil sestanek z Jeffreyjem Epsteinom »napaka«.

Ni pa navedeno, da so se tisti, omenjeni v datotekah, zavedali domnevnega kaznivega dejanja, zaradi katerega je bil Epstein kasneje aretiran.

Tokrat so objavili le del dokumentov, a demokrati pozivajo generalno državno tožilko Pam Bondi, naj naj jih razkrije več. »Vsakemu Američanu bi moralo biti jasno, da je bil Jeffrey Epstein prijatelj z nekaterimi najmočnejšimi in najbogatejšimi moškimi na svetu. Vsak nov dokument, ki ga objavimo, zagotavlja nove informacije, medtem ko si prizadevamo za pravico za preživele in žrtve,« je poudarila predstavnica demokratov v predstavniškem domu Sara Guerrero.

Republikanci v odboru, ki menijo, da razkritja niso prinešla nič novega, so po drugi strani demokrate obtožili, da »dajejo politiki prednost pred žrtvami«, in dejali, da bodo kmalu objavili celoten sklop dokumentov.