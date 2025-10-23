Objavili videe drzne kraje v Louvru

Preiskava kraje nakita nekdanjih francoskih kraljic in cesaric, ki je v nedeljo šokirala Francijo in svet, je še v teku, na videih, ki so jih objavili, je mogoče videti vpletene storilce, in sicer tako med krajo, ki se je kmalu po odprtju muzeja zgodila v Apolonovi dvorani, kot ob spustu z dvigalom. Njihov plen so ocenili na vrednost 88 milijonov evrov.

Posnetki, nastali v nekaj minutah kraje, potrjujejo, da gre za štiri profesionalce, ki so si najmnožičneje obiskan muzej na svetu drznili okrasti sredi belega dne. Ob spustu niti ni videti, da bi se jim mudilo.

Direktorica Louvra Laurence des Cars je tri dni po drznem ropu največjega muzeja na svetu tudi priznala, da nadzor s kamerami na zunanjih stenah muzeja ni bil zadosten. Ponudila je odstop, a ga je francoska ministrica za kulturo Rachida Dati zavrnila.