    Zanimivosti

    Objavili zloglasno Epsteinovo rojstnodnevno knjigo in Trumpovo sporočilo v njej

    Objava je sledila sodnemu pozivu, ki so ga prejeli odvetniki Epsteinove zapuščine. Ameriški predsednik zanika, da bi sporočilo narisal, napisal in podpisal.
    Ameriški predsednik je pod vse večjim večjim pritiskom, tudi znotraj republikanske stranke, da razkrije dokumente, povezane z obsojenim pedofilom Jeffreyjem Epsteinom. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters
    Galerija
    Ameriški predsednik je pod vse večjim večjim pritiskom, tudi znotraj republikanske stranke, da razkrije dokumente, povezane z obsojenim pedofilom Jeffreyjem Epsteinom. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters
    R. I.
    9. 9. 2025 | 07:02
    9. 9. 2025 | 07:13
    4:31
    A+A-

    Nadzorni odbor ameriškega predstavniškega doma je včeraj objavil posnetek zloglasne rojstnodnevne knjige Jeffreyja Epsteina in z njo tudi sporočilo, ki ga je domnevno napisal in podpisal ameriški predsednik Donald Trump. Knjigo so objavili skupaj z vrsto dokumentov, ki vključujejo Epsteinovo oporoko in njegov osebni imenik s stiki, med katerimi so predstavniki kraljeve družine, zvezdniki, modeli in politiki z vsega sveta, poroča britanski BBC.

    Bela hiša je (čeravno ne takoj) zanikala, da je pismo, ki vsebuje spolno sugestivni obris ženskega telesa, pristno, in zatrdila, da predsednik ni narisal niti podpisal sporočila. Že ko je Wall Street Journal julija prvič poročal o tem domnevnem sporočilu, je odvrnil, da gre za ponaredek, ter vložil odškodninsko tožbo proti novinarjem, založniku in vodstvu časopisa, vključno z lastnikom News Corp. Rupertom Murdochom

    Po včerajšnji objavi je tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt napovedala da bo Trumpova pravna ekipa še naprej agresivno nadaljevala s tožbo proti Wall Street Journalu, piše Guardian.

    Objavljeni posnetek njegovega sporočila sicer vsebuje več vrstic, zadnja vrstica se glasi: »Vse najboljše za rojstni dan – in naj bo vsak dan še ena čudovita skrivnost.«

    Vodilni demokrat v nadzornem odboru predstavniškega doma Robert Garcia je Trumpa takoj izzval: »Čas je, da nam predsednik pove resnico o tem, kaj je vedel, in objavi vse Epsteinove dosjeje.«

    Kdo je še pisal v knjigo?

    Knjigo so objavili potem, ko so odvetniki Epsteinove zapuščine prejšnji mesec prejeli sodni poziv, da jo izročijo, in v času, ko je ameriški predsednik pod vse večjim večjim pritiskom, tudi znotraj republikanske stranke, da razkrije dokumente, povezane z obsojenim pedofilom Jeffreyjem Epsteinom.

    Knjigo z 238 stranmi je za Epsteinov 50. rojstni dan sestavila Ghislaine Maxwell, njegova nekdanja partnerka, ki je bila obsojena leta 2021 zaradi trgovine z belim blagom. Ta svojevrstni rojstnodnevni dar je nastal leta 2003 – tri leta, preden so postale znane obtožbe o Epsteinovih spolnih zlorabah, je povzel BBC. V še nedavnem zaslišanju je najtesnejša sodelavka spolnega prestopnika zatrdila, da seznam Epsteinovih strank ne obstaja.

    Ameriški predsednik je pod vse večjim večjim pritiskom, tudi znotraj republikanske stranke, da razkrije dokumente, povezane z obsojenim pedofilom Jeffreyjem Epsteinom. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters
    Ameriški predsednik je pod vse večjim večjim pritiskom, tudi znotraj republikanske stranke, da razkrije dokumente, povezane z obsojenim pedofilom Jeffreyjem Epsteinom. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters

    V knjigi, naslovljeni Prvih petdeset let, so zapisi, očitno različnih ljudi, povezanih z Epsteinom, vključno z znanimi politiki in poslovnimi voditelji. Poleg Trumpa, ki je bil takrat njegov prijatelj, se je vanjo domnevno podpisal tudi nekdanji predsednik Bill Clinton, ki je v zapisu omenjal Epsteinovo »otroško radovednost«. Clintonov tiskovni predstavnik je priznal, da je bil nekdanje ameriški predsednik Epsteinov znanec, vendar da ni vedel ničesar o njegovih zločinih.

    Britanski princ Andrew, za katerega je prav tako znano, da je prijateljeval z Epsteinom in se tudi udeleževal njegovih zabav, je v knjigi menda na kratko omenjen. V sporočilu neidentificirane ženske piše, da je princa Andrewa, Clintona in Trumpa spoznala prek Epsteina, pa tudi številne znane osebnosti. Med drugim je domnevno zapisala, da je »videla zasebne prostore Buckinghamske palače« in »sedela na prestolu angleške kraljice«. 

    V knjigi je tudi rojstnodnevno sporočilo lorda Petra Mandelsona, britanskega veleposlanika v Združenih državah Amerike, v katerem Epsteina imenuje »moj najboljši prijatelj«. Njegov tiskovni predstavnik je za BBC že pred časom pojasnil, da zelo obžaluje, da se je seznanil z Epsteinom.

    Epstein je bil prvič kazensko obtožen leta 2006 na Floridi zaradi kaznivega dejanja nagovarjanja k prostituciji. Umrl je v zaporu leta 2019, medtem ko je čakal na sojenje še zaradi številnih drugih obtožb.

