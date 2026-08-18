Objokujejo slavnega konja: Bil je največji vseh časov, z več kot 2000 potomci

V starosti 31 let je poginil legendarni italijanski konj Varenne. Veljal je za najboljšega kasača vseh časov, poroča Ansa. Živel je 31 let.

Skotil se je 19. maja 1995 v kobilarni Zenzalino Alessandra Vianija v Copparu v bližini Ferrare. Imel je izjemen rodovnik, v karieri je nastopil na 72 dirkah in jih zmagal kar 63. Z nagradami je zaslužil več kot šest milijonov evrov, kar je bil absolutni rekord, pred ameriško kobilo Moni Maker. Po koncu tekmovalne kariere pa je postal plemenski žrebec in zaplodil več kot dva tisoč potomcev.

Odtekel več svetovnih rekordov

Je edini evropski kasač, ki je osvojil ameriški Breeders Crown (2001). Tam je postavil tudi svetovni hitrostni rekord: eno miljo je pretekel v času 1:51,1, kar pomeni povprečni kilometrski čas 1:09,1.

Leta 2002 je na dirki St. Michel Race v Mikkeliju na Finskem pred 27.000 gledalci postavil svetovni rekord na 1000-metrskih stezah s kilometrskim časom 1:09,3. Vozil ga je Giampaolo Minnucci.

Med njegove najprestižnejše zmage uvrščajo Prix d’Amérique, Elitloppet, Gran Premio della Lotteria in Breeders Crown. Je edini konj, ki je vse najpomembnejše dirke osvojil v istem letu, leta 2001.

Leta 2010 je bil Varenne sprejet v Harness Racing Museum & Hall of Fame v New Yorku, kar je posebno priznanje, saj je ta čast praviloma namenjena predvsem ameriškim konjem.

Na začetku se konju nikakor ni obetala takšna pot. Sprva po mnenju več veterinarjev zaradi deformacije noge nikoli ne bi mogel tekmovati. Njegov prvi lastnik ga je kupil za 6000 dolarjev, vendar ga je zaradi domnevne telesne hibe po prvi dirki prodal, saj je menil, da kot dirkalni konj nima prihodnosti.

Novico o njegovem slovesu, ki se širi po družbenih omrežjih in medijih, je za italijansko tiskovno agencijo Ansa potrdil njegov dolgoletni jahač. Varenne je maja dopolnil 31 let, zadnja leta pa je živel v kobilarni v Eboliju.