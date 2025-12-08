Obljuba dveh papežev: staroselski artefakti se vračajo v Kanado

Staroselski voditelji so ta konec tedna na mednarodnem letališču v Montrealu vendarle sprejeli več kot 60 dragocenih kulturnih artefaktov, med njimi inuitski kajak iz tjulnjega usnja. Pred več kot sto leti jih je Katoliška cerkev odnesla iz skupnosti Prvih narodov, Inuitov in Metisov, ter jih nato hranila v muzejih in zakladnicah Vatikana, poroča CNN.

Razkladanje avtohtonih artefaktov in kulturnih predmetov, ki jih je Vatikan vrnil, na mednarodnem letališču Montreal-Pierre Elliott Trudeau. FOTO: Graham Hughes/Reuters

Repatriacija je vrhunec triletne kampanje staroselskih voditeljev, ki jo je podprl pokojni papež Frančišek po opravičilu za zlorabe v internatih, ki jih je vodila Katoliška cerkev v Kanadi. Papež je obljubil vrnitev artefaktov, a je bila njihova usoda prepuščena njegovemu nasledniku, papežu Leonu XIV.

Sprejeli so 62 kulturnih artefaktov, povezanih z avtohtonimi ljudstvi Kanade. FOTO: Carlos Osorio/Reuters

Artefakte bodo najprej pregledali v Kanadskem muzeju zgodovine v Gatineauju, preden bodo staroselski voditelji zanje našli nove domove. »Veselimo se, da bomo lahko natančno ugotovili, iz katerih skupnosti prihajajo predmeti, in to znanje delili z vsemi Inuti v Kanadi,« je za CNN povedal Natan Obed, predsednik Inuit Tapiriit Kanatami.

Poglavarka Prvih narodov Cindy Woodhouse Nepinak je na sobotni tiskovni konferenci izrazila zadovoljstvo z vrnitvijo artefaktov in dejanje opisala kot »pomemben in čustven trenutek za številne prve narode po vsej državi«.

Med vrnjenimi predmeti je bil tudi inuitski kajak iz tjulnjega usnja. FOTO: Graham Hughes/Reuters

Cody Groat, zgodovinar in strokovnjak za staroselske študije, je poudaril, da gre za pomemben korak, saj so artefakte prvotno pridobili v času, ko je kanadska zakonodaja sistematično poskušala izbrisati staroselsko identiteto. »Ti predmeti se zdaj lahko ponovno pridružijo našim skupnostim in pomagajo ohranjati ter obnavljati naše kulturne prakse,« je dodal.