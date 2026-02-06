  • Delo mediji d.o.o.
    Zanimivosti

    Od Alaïe do Versaceja: ali lahko Mulier vrne identiteto italijanski legendi

    V javnosti skrb vzbuja dejstvo, da se Mulierjeva estetika precej razlikuje od maksimalističnega pristopa, ki predstavlja ključni temelj italijanske znamke.
    Analitiki menijo, da bi lahko Mulier modni znamki uspel povrniti njeno edinstveno identiteto in drzno estetiko. FOTO: Eduardo Munoz/Reuters
    Analitiki menijo, da bi lahko Mulier modni znamki uspel povrniti njeno edinstveno identiteto in drzno estetiko. FOTO: Eduardo Munoz/Reuters
    Iz. R.
    6. 2. 2026 | 19:08
    6. 2. 2026 | 19:10
    3:45
    Po nenadnem in nepričakovanem odhodu bo Daria Vitala na mestu kreativnega direktorja kultne italijanske znamke Versace zamenjal belgijski oblikovalec Pieter Mulier, poroča Vogue. Ta bo kreativno mesto prevzel s prvim julijem 2026, o svojih idejah in poslovanju pa bo poročal predsedniku Versaceja ter dediču skupine Prada, Lorenzu Bertelliju

    Mulier se je kot pomembno ime modnega sveta proglasil z delom pri pariški modni znamki Alaïa, ki jo je oživil po smrti njenega ustanovitelja in prvega kreativnega direktorja Azzedinea Alaïe

    Simbioza tradicije in svežine

    Bertelli je ob njegovem imenovanju poudaril, da so v Mulieru že dolgo videli ustreznega kandidata, ki bi lahko izkoristil potencial modne znamke, hkrati pa bi spoštoval tudi njeno dediščino. 

    Mrežaste balerinke so bile pravi hit preteklega poletja. FOTO: Maison Alaïa
    Mrežaste balerinke so bile pravi hit preteklega poletja. FOTO: Maison Alaïa

    Mulier bo k znamki prinesel bogate izkušnje. Tekom svoje kariere je skupaj z oblikovalcem Rafom Simonsom pomagal soustvarjati vizijo številnih znamk, med drugim Jil Sander, Christian Dior in Calvin Klein, kjer je bil odgovoren za oblikovanje tako moških kot tudi ženskih kolekcij. 

    Njegova izobrazba diplomiranega arhitekta se kaže tudi v njegovih oblačilih, saj je Mulier znan po svojem natančnem, preciznem pristopu k oblikovanju, v katerem združuje skulpturalne konstrukcije in inovativne, konceptualne dodatke. 

    Ravnovesje med lastno vizijo ter tradicijo znamke je uspel najti že pri pariški Alaïji, pri tem pa je ustvaril kritično priznane in komercialno uspešne izdelke, kot sta bili viralna torbica Le Teckel in mrežaste balerinke. 

    Viralna torbica Le Teckel. FOTO: Maison Alaïa
    Viralna torbica Le Teckel. FOTO: Maison Alaïa

    Mulier kreativno vodenje italijanskega mogotca prevzema v času, ko se Versace sooča s padcem prodaje in pomanjkanjem jasne identitete, saj so prihodki v fiskalnem letu 2025 upadli za kar 15 odstotkov, na 193 milijonov ameriških dolarjev (približno 163 milijonov evrov). 

    Analitiki menijo, da bi lahko Mulier modni znamki uspel povrniti njeno edinstveno identiteto in drzno estetiko, ki sta jo vzpostavila že Gianni in Donatella Versace.

    Kot je pojasnil Bertelli, je namreč ohranitev jasne identitete znamke trenutno tudi najpomembnejši cilj. Versacejev stil se tako ne bo preoblikoval, temveč reinterpretiral in tako obnovil svoj ugled svetovno priznane znamke. 

    Novi premiki in zadržki

    Mulierjevo imenovanje sproža nadaljne premike v modni industriji, saj bo zdaj novega naslednika potrebovala tudi Alaïa. Njegovo dosedanje uspešno pretvarjanje konceptualnega oblikovanja v komercialne kose pa nakazuje, da operira s spretnostmi, ki bi jih Versace trenutno nujno potreboval. 

    Kljub njegovim dolgoletnim izkušnjam je skrb javnosti usmerjena v dejstvo, da se Mulierjeva estetika precej razlikuje od maksimalističnega pristopa, ki predstavlja ključni temelj italijanske znamke, poroča CNN

    Njegov največji izziv bo tako poskus združitve teatralnosti in praznovanja ženskega telesa, kot ga spodbuja Versace, s svojo lastno arhitekturno prefinjenostjo in inovativno ostrino, ki je zaznamovala njegovo obdobje pri pariški Alaïji. 

    Če mu bo taka sinteza uspela, bi lahko Mulier opredelil novo obdobje modne hiše, ki bo združevalo premišljeno oblikovanje z drzno senzualnostjo. 

