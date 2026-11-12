Od Beethovna do Vojne zvezd: februarski simfonični kontrasti

V Gallusovo dvorano Cankarjevega doma v okviru Festivala Ljubljana prihaja Istanbulski državni simfonični orkester, zasedba z matičnim odrom v prestižnem Kulturnem centru Atatürk v Istanbulu. Orkester velja za ključnega ambasadorja pri povezovanju vzhodnih in zahodnih glasbenih svetov ter redno navdušuje na mednarodnih turnejah. Pod taktirko karizmatičnega italijanskega maestra Alfonsa Scarana, znanega po prefinjenem slogovnem občutku in temperamentnem vodstvu, bo ta svetovno uveljavljena zasedba občinstvo popeljala skozi dva povsem kontrastna koncertna večera.

ODPRTJE V RAZKOŠJU KLASIKE

Preplet orientalske zapuščine in evropske klasične tradicije bo v sredo, 10. februarja 2027, ob 19.30 poskrbel za veličasten začetek festivala. Spored se odpira z omamno turško ritmiko v skladbi Köçekçe Ulvija Cemala Erkina, vodi preko virtuoznega Trojnega koncerta v C-duru Ludwiga van Beethovna ter se prevesi v dramatični finale z deloma Noč na golem brdu in Slike z razstave Modesta Petroviča Musorgskega. V zvočnem dialogu z orkestrom bodo moči združili trije izjemni solisti: violinistka Veriko Tchumburidze na dragocenem glasbilu mojstra Giacoma Zanolija iz leta 1730, violončelist Poyraz Baltacıgil in mlada pianistična senzacija Can Saraç, najmlajši zmagovalec Akademije Eppan.

FILMSKE LEGENDE IN OPUS JOHNA WILLIAMSA

Razkošni svet kultnih hollywoodskih partitur bo v četrtek, 11. februarja 2027, ob 19.30 dvorano prelevil v nepogrešljiv filmski poklon. Osrednji poudarek prinaša ustvarjalnost legendarnega Johna Williamsa ter motive iz filmov Jurski park, Harry Potter in Vojna zvezd. Ob snemanju zadnjega je George Lucas sprva želel uporabiti le klasična obdelana dela, a ga je skladatelj prepričal z izvirno, romantično simfonično temo, ustvarjeno prav po vzoru poznoromantičnih mojstrov. Pestri mozaik dopolnjujejo še Supermanova koračnica, Lawrence Arabski Maurica Jarra, Forrest Gump Alana Silvestrija, Cesta Nina Rote, Pirati s Karibov Klausa Badelta ter z zlatim globusom nagrajeni in za oskarja nominirani Izbor iz filma Gladiator Hansa Zimmerja.

Vstopnice za 10. Zimski festival so na voljo na spletni strani ljubljanafestival.si, pri blagajni Križank, na Petrolovih bencinskih servisih in drugih Eventimovih prodajnih mestih. Člani Kluba Festivala Ljubljana so upravičeni do 10 odstotkov popusta. V Klub se lahko včlanite tukaj.

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