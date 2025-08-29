Od Ernesta Hemingwaya do Jamesa Bonda

Cortina d'Ampezzo bo čez 162 dni po natanko sedmih desetletjih znova gostila zimske olimpijske igre. V kraju, kjer so počitnikovali od Ernesta Hemingwaya, Ingrid Bergman, Clarka Gabla in Brigitte Bardot do Sophie Loren, Marcella Mastroiannija in Gine Lollobrigide in kjer so leta 1981 posneli nadaljevanje bondijade Samo za tvoje oči, dvesto let po odprtju z novo notranjo podobo vabi tamkajšnji najstarejši hotel Ancora z marsičim iz drugih časov.

Tudi klubom Brave, v katerem je treba mobilni telefon pustiti v predalu, da bi večer lahko minil v miru in edinstvenosti trenutka – brez motenj, brez fotografiranja in snemanja. A v ospredju so razgledi na Dolomite, menda je tako v vseh 38 sobah, kar je poleg svetlobe, ki se razliva čez gorske vršace, tudi tisto, kar je zadelo zdajšnjega lastnika Renza Rossija naravnost v srce.

»Bil sem v številnih gorskih letoviščih, Sankt Moritzu, Courchevelu ... A nobeno me ni tako prevzelo kot Dolomiti. Oblika, barva ... In na tej posebni lepoti sem želel nekaj zgraditi. V Cortini te obdajajo gore kot v sliki,« je povedal za enega od italijanskih portalov znani italijanski podjetnik, ustanovitelj kultne znamke džinsa Diesel ter luksuznega konglomerata Only The Brave (OTB), v portfoliu katerega so modne hiše Jil Sander, Maison Margiela, Marni ter Viktor & Rolf.

Na spodnji ali zgornji terasi, vselej sredi dogajanja in razgledov na hribe. FOTO: promocijsko gradivo

V zadnjih tridesetih letih je gradil svojo poslovno zgodbo tudi z butičnim hotelom iz sredine prejšnjega stoletja Pelican v Miamiju, v Londonu je z ameriškim hotelirjem Andréjem Balazsem odprl prestižni hotel Chiltern Firehouse (trenutno je zaprt zaradi prenove po požaru) in ga spremenil v ekskluzivni klub. Tudi tam je fotografiranje prepovedano.

V hotelu Ancora v Cortini si je v zgornjem nadstropju ustvaril svojo družinsko rezidenco, kjer rad ​​opazuje, kako vrhovi Dolomitov ob sončnem zahodu spreminjajo barvo. Potoval je 45 let in spal v hotelih po vsem svetu, v Ancori pa je zagotovil vse, kar si je kdaj želel najti. Razglaša, da vse to – sredi znamenitega Corsa Italia – želi deliti s svojimi gosti.

V sobi številka 300

Nalogo je zaupal nekdanji direktorici oblikovanja pri ekskluzivnem mednarodnem klubu Soho House Vicky Charles, ki si je vsako sobo zamislila drugače, a z nekaj skupnimi poudarki: macesnovim lesom, lokalnim kamnom, žametom v temnih odtenkih in starinskimi poudarki, tudi obnovljenimi svetilkami, ki sobivajo s sodobnimi oblikovalskimi kosi in umetniškimi deli. Vse sobe so zasnovane kot majhna zatočišča z razgledom na gore, s prostorčki, rezerviranimi za knjige in branje, pa tudi drugimi detajli, ki vabijo k umiritvi in upočasnitvi bivanja.

Oblikovalka Vicky Charles si je vsako sobo zamislila drugače, hotel jih ima 38. FOTO: promocijsko gradivo

Skupni prostori so oblikovani kot dnevne sobe, odprte proti mestu, na terasi na Corsu Italia pa je mogoče začutiti utrip kraja z opazovanjem sprehajalcev in kolesarjev, pozimi tudi smučarjev. Tako v njihovem centru dobrega počutja kot v kuhinji, ki ji dirigira mladi piemontski kuharski talent z izkušnjami v restavracijah z Michelinovimi zvezdicami Andrea Chivetto, so med drugim doma divja gorska zelišča. Skladno s časi in trajnostnim razvojem seveda stavijo na sestavine od lokalnih pridelovalcev.

Cortina še vedno šteje med tradicionalna, nekoliko staromodna letovišča, toda s prenovljenim hotelom Ancora in drugimi, ki so še v prenovi – historični hotel Cristallo z začetka 20. stoletja bodo decembra odprli kot del mednarodne verige Mandarin Oriental –, ter olimpijskimi igrami naj bi se vrnila med kraje, kamor je treba iti.

Hotel Cristallo, ki bo temeljito prenovljen tudi z razširitvijo po načrtih slavnega švicarskega biroja Herzog & de Meuron in bo po novem imel 83 sob, med njimi 30 prostornih suit z razgledi na Dolomite, se prav tako ponaša z več kot stoletno zgodovino. Zgrajen je bil leta 1901 v secesijskem slogu in je bil v tridesetih letih priljubljen naslov za evropsko elito.

Agent 007 Roger Moore je bival v znamenitem, danes petzvezdičnem hotelu Miramonti Majestic, zgrajenem leta 1902, v sobi št. 300. FOTO: promocijsko gradivo

Po olimpijskih igrah leta 1956 je doživel svoje zlato obdobje, gostil je člane kraljevih družin in zvezdnike, med njimi igralca Petra Sellersa in Franka Sinatro, literata Vladimirja Nabokova ter Pulitzerjevega in Nobelovega lavreata Saula Bellowa. Bil je kulisa za (nagrajene) filme, med drugim za Rožnatega panterja iz leta 1963, v katerem je kot inšpektor Clouseau zaigral Peter Sellers, ter A Place for Lovers iz leta 1968 z Marcellom Mastroiannijem in Faye Dunaway v glavnih vlogah.

Tudi skoraj polovica filma o Jamesu Bondu Samo za tvoje oči je bila posneta v Cortini. Takratni agent 007 Roger Moore je bival v znamenitem, danes petzvezdičnem hotelu Miramonti Majestic, zgrajenem leta 1902, v sobi št. 300.