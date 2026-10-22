Od garažnih začetkov na Jesenicah do prepoznavnosti po vsej državi

Leta 2002 se je projekt podjetja Domenca, prvotno namenjen prikazu zmogljivosti programske opreme za e-trgovine, začel razvijati v nepričakovano in zanimivo smer. Predana ekipa je v specializirani poslovalnici za računalniško opremo na Jesenicah že v prvem letu po ustanovitvi podjetja opazila 20-odstotno rast naročil in kar 33-odstotno rast prometa.

Mala spletna trgovina je tako hitro prerasla okvire prvotne ponudbe računalniške opreme, s širjenjem baze strank, števila naročil in prepoznavnosti so razširili tudi svojo ponudbo, najprej na zabavno elektroniko, belo tehniko in ponudbo oblačil. Podjetje je v prvih dveh letih preraslo iz majhnega startupa v milijonsko podjetje, a to je bil šele začetek.

Od skromnih začetkov do vodilnega spletnega trgovca

S širjenjem ponudbe je raslo tudi povpraševanje, podjetje pa je iz leta v leto dosegalo vse boljše poslovne rezultate. Leta 2004 je prejelo priznanje e-podjetnik, do leta 2006 pa so dosegli dvakratno rast in promet v višini 5 milijonov evrov.

FOTO: Mimovrste

Podjetje je ob rasti prepoznavnosti, števila naročil in prometa v letu 2007 odprlo nove, sodobno opremljene prostore na Jesenicah. Kot je pričakovati od vodilnega spletnega trgovca, so bile tudi poslovalnice opremljene s takrat še ne tako pogosto uporabljenim, popolnoma računalniško vodenim sistemom skladiščenja, ki je vodenje evidenc in upravljanje poslovalnic olajšal, postopki pa so tekli hitreje, kar je bilo za zagotavljanje enake kakovosti in hitrosti storitev pri naraščajočem številu naročil ključnega pomena. Ob koncu desetletja, leta 2010, so prihodkiznašali že skoraj 20 milijonov evrov, tistega leta pa so imeli že več kot 180.000 prejetih naročil.

Lastnost uspešnih podjetij je ta, da se nikoli ne zadovoljijo le s tem, kar trenutno deluje, saj se zavedajo dejstva, da se stanje na trgu in želje ter pričakovanja potrošnikov vedno spreminjajo, razvoj pa zahteva stalno prilagajanje ponudbe in delovanja sistemov.

Čeprav je Mimovrste vodilni spletni trgovec, pa se že od svojih začetkov držijo načela, da je s kupci treba ohranjati dobre osebne stike, zato so z vzpostavitvijo široke mreže manjših prevzemnih mest po Sloveniji zagotovili, da so zaposleni strankam z nakupi in prevzemi lahko pomagali v živo.

Čeprav je bil tak model poslovanja, ki je vključeval spletno prodajo in osebna mesta, skoraj dve desetletji uspešen, so, da bi zadovoljili tudi tiste potrošnike, ki si izdelke pred nakupom raje ogledajo še na lastne oči, leta 2020 odprli svoj prvi veliki 'showroom' (razstavni salon) v ljubljanskem BTC-ju.

Zaradi optimizacije poslovanja in večne želje po tem, da bi za svoje stranke zagotovili kar najvišjo kakovost storitev, so v letih, ki so sledila, svojo mrežo še bolj racionalizirali in postopoma zapirali manjša prevzemna mesta po Sloveniji, delovanje pa strnili v treh večjih, prenovljenih in modernih poslovalnicah na ključnih lokacijah. Tako je ostal veliki razstavni prostor v ljubljanskem BTC-ju, poslovalnica v Šiški in poslovalnica v Mariboru, ki je bila pred ponovnim odprtjem deležna popolne prenove.

FOTO: Arhiv Mimovrste

Uspehi presegajo državne meje

Trgovec pa ni ostal le na slovenskem trgu, razvoj se je na Hrvaškem nadaljeval pod okriljem blagovne znamke MALL.HR. Prva fizična trgovina je v Zagrebu svoja vrata odprla aprila 2022, tri leta pozneje, maja 2025, pa je bilo mejnik za poslovanje odprtje novega Mega Shopa.

Uspešni razvoj Mimovrste je pritegnil tudi pozornost velikih mednarodnih vlagateljev. Podjetje, ki je svojo pot začelo kot majhna spletna trgovina na Jesenicah, je v dobrem desetletju postalo zanimivo za tuje investitorje, ki so v njem prepoznali potencial za nadaljnjo rast.

Prva pomembna sprememba je bila leta 2011, ko je v lastništvo podjetja vstopil nizozemski Netretail Holding. Sprva je pridobil le manjšinski delež, že naslednje leto pa postal stoodstotni lastnik Mimovrste. Šlo je za takrat največjo naložbo na področju slovenske spletne trgovine, ki je pokazala, kako pomembno mesto si je podjetje ustvarilo na trgu. A lastniška zgodba se s tem še zdaleč ni končala. Leta 2015 je Netretail Holding kupila naložbena skupina Rockaway Capital, sedem let pozneje pa je sledil nov pomemben premik, ko je poljska nakupovalna platforma Allegro leta 2022 prevzela češko skupino Mall Group, pod okriljem katere sta delovala tudi Mimovrste in kurirska služba WE/DO. S tem je Mimovrste postal del ene največjih povezav spletnih trgovcev v Srednji in Vzhodni Evropi.

Za Mimovrste so te spremembe pomenile novo poglavje v razvoju podjetja, ki je iz lokalne slovenske zgodbe postopoma preraslo v del širšega evropskega prostora. Prav ta pot je bila tudi uvod v naslednjo veliko spremembo, ki je sledila marca 2026, ko je podjetje dobilo novega lastnika, nemški sklad Mutares.

Kako namerava nemški Mutares upravljati Mimovrste v prihodnosti?

Za Mimovrste je novo lastništvo pomembna prelomnica, saj je nemški sklad Mutares specializiran na področju prestrukturiranja podjetij ter zagotavljanja njihove stabilne in dolgoročne rasti. Z novim lastnikom se za Mimovrste in MALL.HR začenja novo obdobje, v katerem bosta imela pomembno vlogo tudi poznavanje domačega trga in razumevanje nakupovalnih navad kupcev. Ob podpori in izkušnjah Mutaresa bosta podjetji še naprej razvijali svojo ponudbo in storitve, pri tem pa več pozornosti namenjali željam in potrebam slovenskih in hrvaških kupcev. Cilj je, da spletno nakupovanje postane še preprostejše, lažje in bolj prilagojeno pričakovanjem ljudi, ki se na Mimovrste in MALL.HR obračajo pri vsakodnevnih nakupih.

Danes podjetje Mimovrste ponosno ohranja status največje slovenske spletne trgovine z več kot 3.000.000 izdelki v ponudbi. O tem pa nedvomno govorijo tudi prestižne nagrade, ki jih je podjetje prejelo, med njimi tudi Naj digi 2024, Best Shop in Adriatic 2025 ter krona večletnega truda – naslov Best of Local 2026 v strogi kategoriji slovenskih spletnih trgovin.

Cilj za prihodnost podjetja tako ostaja, da tudi pod okriljem nemškega Mutaresa obdržijo trenutni položaj prve izbire za spletno nakupovanje v Sloveniji, svojim kupcem pa poleg tega želijo ponuditi najbolj optimalne, hitre in varne logistične rešitve, prav tako pa ohranjati in graditi udobje nakupovalne izkušnje – vse od prvega klika na spletni strani pa do prevzema v njihovih treh modernih strateških poslovalnicah.

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