Od gob do umetne inteligence: podjetja, ki iz trajnosti ustvarjajo odličen posel

FOTO: Črt Piksi

Zavarovalnica Generali je četrto leto zapored izbrala in nagradila slovenska podjetja z najboljšimi trajnostnimi poslovnimi praksami. Strokovna žirija SME EnterPRIZE je letos prvič izbirala v dveh kategorijah glede na velikost podjetja. Med mikro podjetji je zmagal Center ponovne uporabe (CPU), sledita Gobnjak in Kmetija Napotnik. Med malimi in srednje velikimi podjetji je prvo mesto osvojil EFOS (Trapview), drugo SICO in tretje Paradajz.

Vseh šest najboljših podjetij pa ima pomemben skupni imenovalec – trajnostna načela vključujejo v svoje poslovanje, razvoj ter odnos do okolja in družbe.

»Natečaj SME EnterPRIZE iz leta v leto dokazuje, da med slovenskimi podjetji ne manjka poguma, inovativnosti in trajnostne vizije. Letos smo z razširjenim nagradnim skladom in dvema novima kategorijama prejeli še bolj raznolik nabor navdihujočih podjetniških zgodb, ki jih bomo s ponosom spodbujali tudi v prihodnje. Čestitke nagrajencem in hvala vsem sodelujočim, ki dokazujejo, da lahko odgovorno poslovanje ustvarja pozitivne spremembe za družbo in okolje,« je na slavnostni razglasitvi zmagovalcev poudarila Vanja Hrovat, predsednica uprave Generali zavarovalnice, d. d.

FOTO: Črt Piksi

Z novo kategorijo zasijala mikro podjetja z maksi idejami

Letošnja izvedba natečaja je prinesla pomembno novost. Namesto dosedanjih kategorij – pozitiven vpliv na okolje ter pozitiven vpliv na zaposlene, družbo in skupnost – je žirija podjetja ocenjevala ločeno glede na njihovo velikost. Tako so lahko enakovredno zasijale tudi ideje najmanjših organizacij, ki šele utirajo pot novim poslovnim modelom.

Po besedah predsednika žirije Rama Dušića Hrena, ustanovitelja podjetja Bright3r, je letošnji natečaj z uvedbo spremenjenih kategorij za mikro ter mala in srednje velika podjetja še bolje zaobjel raznolikost slovenskih trajnostnih podjetniških praks: »Vidimo ogromno mikro podjetij, ki sicer po obsegu svojih učinkov (še) ne morajo konkurirati večjim uveljavljenim podjetjem, vendar sejejo semena za radikalno drugačne poslovno modele.« Pri ocenjevanju je strokovna žirija poleg kakovosti poslovnega modela upoštevala tudi, kako kredibilno so podjetja podajala trajnostne trditve, kako močno so njihovi modeli vgrajeni v jedro poslovanja in kako prepričljivo podjetja izkazujejo dosežene učinke.

V žiriji so sodelovali še Špela Kržišnik Mesarić (CER), red. prof. dr. Vesna Žabkar (Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani), Barbara Pavlin (Finance, ESG Finance) ter predstavniki zavarovalnice Generali Vanja Hrovat, predsednica uprave, Mitja Feri, član uprave, in Borut Završan, direktor prodaje.

Pri izboru najboljših v natečaju SME EnterPRIZE 2026 je imelo posebno težo, kako globoko je trajnost vpeta v jedro poslovanja podjetij. In tudi, kako prepričljivo podjetja izkazujejo svoje učinke – v tonah predelanih surovin, prihranjenih izpustih CO 2 , ponovno uporabljenih izdelkih, novih zaposlitvah … Trajnostnost je tudi ena od ključnih strateških usmeritev Skupine Generali. Zato jo vključujejo v vse svoje poslovne odločitve – od zavarovalnih rešitev in naložb do odnosa z zaposlenimi in poslovnimi partnerji. Z iniciativno SME EnterPRIZE pa to zavezo uspešno širijo tudi v globalni poslovni svet.

Mikro podjetja: majhni po obsegu, veliki po vplivu

1. mesto – Center ponovne uporabe: skoraj 100.000 izdelkov letno nazaj v uporabo

Center ponovne uporabe že vrsto let dokazuje, da je krožno gospodarstvo lahko delujoč in družbeno odgovoren poslovni model. Vsako leto v ponovno uporabo vrne skoraj 100.000 izdelkov, prihranke virov in okoljske učinke pa redno spremlja kot ključne kazalnike uspeha. Hkrati ustvarja zelena delovna mesta za invalide, dolgotrajno brezposelne in mlade z manj priložnostmi. Analiza družbenega donosa naložbe (SROI) kaže, da vsak vloženi evro ustvari približno štiri evre družbene vrednosti.

FOTO: Črt Piksi

2. mesto – Gobnjak: iz odpadnih surovin hrana, iz znanja samooskrba

Podjetje Gobnjak letno predela okoli 9 ton stranskih produktov kmetijske in lesne industrije v substrat za gojenje gob, ki ga po uporabi v celoti kompostira. V svoji glivni banki ohranja 40 vrst gob, med njimi tudi ogrožene, ki jih vrača v naravo. Enako pomemben je njegov izobraževalni učinek: letno izvede več kot 50 izobraževanj za približno 600 udeležencev, prodal je 652 kompletov za domače gojenje gob in izdelal 400 cepljenih hlodov za samooskrbo. S tem je pomagal tudi pri nastanku treh novih podjetij.

FOTO: Črt Piksi

3. mesto – Kmetija Napotnik: »od vil do vilic«

Družinska kmetija Napotnik v Topolšici sama obvladuje celotno verigo od krme do končnega izdelka, z lastno sončno elektrarno pa pokriva 90 % potreb po elektriki. Za inovativni kompostni hlev je prejela naziv naj hlev 2024, njena prireja senenega mleka pa je potrjena s certifikatoma Seneno mleko in Izbrana kakovost – Slovenija. S sodelovanjem z lokalnimi šolami, vrtci in bolnišnicami ter izobraževalnimi ogledi dokazuje, da je mogoče tradicionalno kmetijstvo uspešno povezovati s trajnostnimi in energetsko učinkovitimi rešitvami.

FOTO: Črt Piksi

Mala in srednje velika podjetja: trajnost kot ključna konkurenčna prednost

1. mesto – EFOS (Trapview): umetna inteligenca za do 50 % manj škropljenj

EFOS je žirijo prepričal z inovativnim avtomatiziranim spremljanjem škodljivcev v kmetijstvu. Rešitev Trapview združuje elektronske pasti, umetno inteligenco in vremenske podatke ter kmetom v več kot 50 državah omogoča do 50 % manj škropljenj in bistveno manjšo rabo pesticidov. Izmerjeni učinki vključujejo več kot 100.000 ton prihranjenih izpustov CO 2 in več kot 152 milijonov evrov prihrankov za pridelovalce. Podjetje ima certifikat francoskega ministrstva za kmetijstvo in se uvršča med najbolj inovativna podjetja AgTech.

FOTO: Črt Piksi

2. mesto – SICO: krožno gospodarstvo, energetska učinkovitost in vključevanje v enem modelu

Invalidsko podjetje SICO z več kot 30-letno tradicijo razvija napredne drobilnike za les, plastiko in druge materiale, ki omogočajo učinkovito rabo odpadnih virov in do 40 % manjšo porabo energije. V lastni proizvodnji uporablja sončne elektrarne, hranilnike energije in sisteme za izrabo odpadne toplote. Posebno pozornost namenja zaposlovanju in usposabljanju invalidov, smer pa mu določa sprejeta trajnostna strategija za obdobje 2025–2029. SICO je bil med nagrajenci natečaja že leta 2024, ko je osvojil drugo mesto v kategoriji pozitiven vpliv na zaposlene, družbo in skupnost.

FOTO: Črt Piksi

3. mesto – Paradajz: visokotehnološka in globoko trajnostna lokalna pridelava

Paradajz vpenja trajnost v vsak korak pridelave paradižnika, od energije do embalaže. S soproizvodnjo toplote in elektrike ter vpihavanjem prečiščenega CO 2 nazaj v rastlinjake letno ujame 750.000 kg CO 2 , z zbiranjem deževnice pa za do 40 % zmanjša porabo vode za namakanje. Razvil je papirnato vrečko iz odpadnih stebel paradižnika, škodljivce zatira izključno z naravnimi predatorji, 97 % pridelka pa proda na slovenskem trgu. Podjetje je lani osvojilo drugo mesto v kategoriji pozitiven vpliv na okolje, kar potrjuje, da natečaj spremlja tudi dolgoročni razvoj trajnostnih podjetij.

FOTO: Črt Piksi

Tudi slovenskega junaka trajnosti pot vodi naprej v Bruselj

Zmagovalca obeh kategorij sta prejela finančno nagrado v višini 10.000 evrov, drugouvrščeni paket poslovnih zavarovanj zavarovalnice Generali v vrednosti 2.500 evrov, tretjeuvrščeni pa paket zavarovanj v vrednosti 1.500 evrov. Mednarodna žirija Skupine Generali bo v drugem krogu med nagrajenci izbrala še slovenskega »junaka trajnosti«. Ta bo spomladi 2027 Slovenijo zastopal na zaključnem evropskem dogodku SME EnterPRIZE v Bruslju.

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