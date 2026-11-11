Od hčerinega zgodnjega otroštva se spoprijemamo s predsodki in rasizmom

Ko sta z možem posvojila hčerko iz Gane, je specialna pedagoginja Petra Guček Tomšič tudi sama potrebovala dodatno znanje in podporo. Poznavanje otrokovega razvoja namreč še ne pomeni, da razumemo vse, kar doživlja posvojeni otrok.

V pogovoru za Onoplus pojasnjuje, zakaj sta pred posvojitvijo poiskala pomoč klinične psihologinje in kaj jima je pomagalo pri razumevanju hčerkinih občutkov ter odzivov. Izkušnja jo je močno zaznamovala, spodbudila pa tudi k pisanju knjige Po svoje, s katero želi drugim družinam olajšati pot, na kateri pogosto pogrešajo ustrezne informacije.

Kako otroku povedati za posvojitev? Kako mu ustvariti varno okolje, spoštovati njegove korenine in ob skrbi zanj ohraniti tudi prostor zase ter za partnerstvo? To so vprašanja, ki jih odpira njena osebna zgodba, prepletena s strokovnim znanjem. Celoten intervju s Petro Guček Tomšič preberite na Onaplus.si.