Od Hufnagla do kočuha in drevesa sobivanja

Mesto ob Rinži je v petih letih dobilo šestnajst muralov, umetniških del na zidovih in stenah, ki so povezana z lokalnimi temami.

Tudi če se samo peljete skozi Kočevje, ne boste zgrešili velikih stenskih poslikav, povezanih z lokalnimi temami. Na eni od sten garaž je narisan gozdar in varuh narave Leopold Hufnagl, na drugi kočevski pilot in izdelovalec letal Hans Ramor, na steni skladiščnega prostora je ujeta prekrasna pragozdna zver kočuh, tam blizu, na ogromni steni bloka, pa se proti nebu pne ­čudovito Drevo sobivanja. Fedja Šičarov je lani na steni Fiskulturnega doma (FIS) narisal Čez mrežo. Foto Simona Fajfar Prve umetniške stenske poslikave oziroma murale je mesto ob Rinži dobilo leta 2022, ko je občina Kočevje sodelovala pri mednarodnem UrbAct projektu iPlace. »Part­nerja sta bila italijanski Gasseto in nizozemski Heerlen, kjer z murali, torej umetniškimi intervencijami, uspešno gradijo urbani javni prostor ...