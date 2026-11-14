Od introvertiranega moškega do množičnega strelskega napada: kaj se zgodi vmes?

Po strelskem napadu v Krakovu so se znova odprla vprašanja o posameznikih, ki se umikajo v osamo, živijo odmaknjeno od okolice in v tišini morda kopičijo zamere, stiske ali celo nasilne namene. O tem smo se pogovarjali z Melito Zelnik, doktorico psiholoških znanosti, ki se ukvarja s področjem forenzične psihologije. Njeno strokovno in raziskovalno delo pa je usmerjeno predvsem v proučevanje nasilja, obravnavo storilcev kaznivih dejanj ter duševno zdravje. Opozarja, da množičnih strelskih napadov ne smemo enačiti z introvertiranostjo ali duševnimi boleznimi. Gre za kompleksen pojav, v katerem se lahko prepletajo osebne krize, zamere, občutki ponižanja, samomorilnost, ideološka prepričanja in dostop do orožja. FOTO: Leon Vidic Ali raziskave množičnih strelskih napadov potrjujejo, da so ...