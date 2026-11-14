Od introvertiranega moškega do množičnega strelskega napada: kaj se zgodi vmes?

Forenzična psihologinja Melita Zelnik pojasnjuje, kako se lahko osebne zamere, občutki ponižanja in želja po maščevanju prepletejo v skrajno nasilje.
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V strelskem napadu na Poljskem minuli vikend je bilo po poročilih ubitih šest ljudi, tudi 24-letni storilec. Nekdanji sošolci in sosedje so ga opisovali kot tihega, zadržanega in vase zaprtega mladeniča, ki se je malo družil, v šolske zvezke pa je risal prizore strelskih napadov ... FOTO: Jakub Porzycki/Reuters
Po strelskem napadu v Krakovu so se znova odprla vprašanja o posameznikih, ki se umikajo v osamo, živijo odmaknjeno od okolice in v tišini morda kopičijo zamere, stiske ali celo nasilne namene. O tem smo se pogovarjali z Melito Zelnik, doktorico psiholoških znanosti, ki se ukvarja s področjem forenzične psihologije. Njeno strokovno in raziskovalno delo pa je usmerjeno predvsem v proučevanje nasilja, obravnavo storilcev kaznivih dejanj ter duševno zdravje. Opozarja, da množičnih strelskih napadov ne smemo enačiti z introvertiranostjo ali duševnimi boleznimi. Gre za kompleksen pojav, v katerem se lahko prepletajo osebne krize, zamere, občutki ponižanja, samomorilnost, ideološka prepričanja in dostop do orožja.
FOTO: Leon Vidic Ali raziskave množičnih strelskih napadov potrjujejo, da so ...
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