Od kosila do potovanja: kako lahko mladi prihranijo z eno aplikacijo

Z novim šolskim letom prihaja osvežena aplikacija Mladinske kartice (EYCA), ki dijakom, študentom in mladim do 30. leta omogoča razbremenitev proračuna z več kot 30.000 ugodnostmi doma in po Evropi.

»Na mladih svet stoji,« pravijo, kako pa na svojih nogah stojijo mladi? Pri 16, 18 ali 20 letih mlade dijake in študente družba še kar dojema kot otroke, premlade za to, da bi se jim zaupala marsikatera priložnost. Kljub temu pa se od njih pričakuje, da se osamosvajajo, da si poiščejo prve študentske zaposlitve. Tisti, ki nimajo stalnega prebivališča v bližini izbrane izobraževalne ustanove, se pogosto prvič srečajo tudi s samostojnim življenjem v dijaškem ali študentskem domu oziroma najetem stanovanju ali sobi. S tem pride odgovornost, kot je nakup vsakdanjih obrokov, izdelkov za osebno nego, kartic za prevoz, vsakdo pa si kdaj pa kdaj želi tudi kakšen 'bombonček' v obliki novih oblačil, knjig, ličil.

Za dijake in študente, katerih dnevi so polni študijskih obveznosti in jim zato zmanjkuje časa za delo, je nakupovanje po standardnih cenah izdelkov lahko stresno, včasih tudi kar nemogoče. Poleg tega pa jih, tako kot vse druge, pesti še neustavljiva inflacija.

Mladi niso premladi za to, da bi uspešno skrbeli sami zase, »premladi so le za polne cene,« pravi SLOAM, ki so pravkar prenovili mobilno aplikacijo Mladinska kartica. Tamladim do 30. leta omogoča cenejše nakupovanje in ugodnosti, ki zajemajo tako popuste na hrano kot ugodnejše vikend izlete in vse vmes. Primerno mlajšim generacijam pa so vsi kuponi dostopni v aplikaciji na mobilnih telefonih.

SLOAM, Agencija za mlade, ki v Sloveniji upravlja Mladinsko kartico. To pa ni vse, kar SLOAM ponuja, saj na splošno deluje v korist ljudem in mladim s programi za razvijanje kompetenc mladih, jih povezuje z mednarodnimi priložnostmi, pomaga pri razvoju prihodnjih voditeljev in še mnogo več.

Z razvojem aplikacije in kartice za mlade želi mladim omogočiti dostop do več deset tisoč ugodnosti doma in po svetu.

SLOAM Mladinska kartica – jo že imate, pa za to sploh ne veste!

Mladinska kartica je kartica ugodnosti za mlade, njen doseg pa ni omejen le na domača tla, saj je uporabna tudi po Evropi, zato lahko v ugodnostih študentje in dijaki uživajo tudi med izmenjavo. Njen namen pa se ne konča le pri popustih na hrano, Mladinska kartica ponuja več kot le ugodnosti pri stvareh, ki so nujne za vsakdanje življenje. Mladi lahko po ugodnejših cenah poiščejo tudi prevoz, nastanitve, obiščejo več kulturnih dogodkov in izobraževanj ter celo poiščejo ugodne športne in družabne aktivnosti, ki bodo popestrile njihov vsakdan in služile kot dober izgovor za zabavo s prijatelji.

Mladinska kartica ni le navadna kartica popustov, skrbi za več področij življenja mladih: prehrana in vsakodnevni nakupi,

prevoz in mobilnost,

potovanja in nastanitve,

kultura,

šport in prosti čas,

izobraževanje,

različne storitve.

Poleg tega pa v aplikaciji študentje in dijaki lahko najdejo še informacije o prostovoljstvu, pripravništvih in izobraževanjih.

Biti mlad ni poceni

Dijaki in študenti imajo nemalokrat omejene prihodke, saj so odvisni od tega, koliko jim lahko ponudijo starši, hkrati pa je večina njihovega časa namenjena študijskim aktivnostim, zato s študentskim delom težko opravijo dovolj ur, da bi si zagotovili kak ugleden prihodek. Prav zato, ker so mladi, pa jim mnogi delodajalci ne dajo priložnosti, saj jih imajo za nezanesljive ali morda celo premalo odrasle.

Poleg tega, da je do denarja za mlade težko priti, pa je vsakdanje življenje mlade osebe tudi drago, sploh če ne stanujejo več pod domačo streho. Vsakodnevni obroki, kave, vozovnica in še marsikateri nakup po rednih cenah zahtevajo svoj davek na bančnem računu.

Z Mladinsko kartico pa si mladi te vsakodnevne izdatke lahko zmanjšajo, hkrati pa za nižjo ceno lahko poiščejo še zabavne dogodke in celo cenovno dostopne izlete, ki bodo služili kot neprecenljive izkušnje in lep spomin na 'dobre stare čase', ko se bodo nanje spomnili čez vrsto let.

Mladinska kartica za dijake Mnogi dijaki se tega dejstva sploh še ne zavedajo, vendar je Mladinska kartica za 90 odstotkov njih že brezplačno integrirana v njihove dijaške izkaznice. Številko Mladinske kartice lahko torej poiščejo kar tam, nato pa jo po prenosu aplikacije ob registraciji vnesejo in uživajo v ugodnostih. Dijaki, kartico za ugodnejši vsakdan najverjetneje že imate – aktivirajte jo!

Mladinska kartica za študente Novost, ki jo SLOAM hkrati s prenovljeno aplikacijo uvaja letos, pa je brezplačna uporaba Mladinske kartice za koriščenje ugodnosti tudi za študente. Tudi za tiste s študentskim statusom so prenos, registracija in uporaba kartice ugodnosti brezplačni, pridobite pa jo kar znotraj aplikacije.

Za mladino več zabave, za starše manj skrbi

Za starše pa kartica in aplikacija z ugodnostmi ne pomenita le razbremenitve mesečnega proračuna ali pa vedenja, da ima njihov otrok na računu nekaj več denarja, kot ga je imel prej. S pregledom ugodnosti in akcij, ki jih lahko mladi dijak ali študent najde v aplikaciji, se uči tudi odgovornega ravnanja s financami in premišljenosti pri nakupovanju, ki mu bo pozneje v življenju nedvomno prišla prav.

Premladi samo za polno ceno

Začetek novega šolskega in študijskega leta prinaša nove obveznosti, urnike in tudi stroške. Prav zato je vredno izkoristiti ugodnosti, ki so mladim že na voljo. Dijaki lahko svojo Mladinsko kartico aktivirajo s številko na dijaški izkaznici, študenti pa jo po novem brezplačno pridobijo neposredno v aplikaciji.

Naslednji korak je tako preprost: prenesite aplikacijo Mladinska kartica, preverite ugodnosti doma in po Evropi ter jo uporabite povsod, kjer lahko nekoliko razbremenite svoj proračun. Ker so mladi premladi za polno ceno.

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