Od luksuznih kreacij do zaščitnih mask

Iz tovarne H&M prva pošiljka v Italijo in Španijo

Medicinska oprema namesto avtomobilov

Tovarne, v katerih so še pred tedni nastajala pregrešno draga oblačila iz najbolj prefinjenih materialov in najbolj luksuzni avtomobili, se zdaj spreminjajo v proizvodne hale za čisto drugačne produkte: zaščitno opremo – maske, hidroalkoholne gele – in pripomočke za dihanje.V Italiji se je med prvimi lotila izdelave zaščitnih mask skupina Miroglio, velika proizvajalka tekstila za številne znamke po svetu (in za lastne Motivi, Elena Mirò in Caractère), zadnje dni je zagnalo proizvodnjo v humanitarne namene več modnih hiš, ki so denar ali medicinsko opremo namenile italijanskim bolnišnicam. Skupina Armani bo svoje zmogljivosti v Italiji namenila izdelovanju zaščitne opreme za enkratno uporabo, Prada naj bi do ponedeljka v tovarni v Umbriji proizvedla 80.000 medicinskih zaščitnih oblačil in 110.000 zaščitnih mask, skladno s potrebami jih bo namenila zdravstvenemu osebju v Toskani.Francoski LVMH bo domačemu zdravstvu poleg hidroalkoholnega gela, ki ga zadnja dva tedna na tone proizvaja v tovarnah parfumov, zagotovil še 3 milijone visokozaščitnih mask in 7 milijonov kirurških mask iz Kitajske na teden, naslednji mesec skupno 40 milijonov kosov. Tudi Kering je francoskemu zdravstvu obljubil 3 milijone kitajskih kirurških mask, njihova hiša Gucci naj bi jih milijon proizvedla, pri Balenciagi in Yves Saint Laurentu so v začetku prejšnjega tedna proučevali stroge varnostne standarde opreme za medicinsko osebje in sporočili, da morajo odobriti materiale še pristojne institucije.Evropi tudi v tem pogledu sledi Severna Amerika. Po poročanju Newsweeka je hiša Ralph Lauren napovedala izdelavo 250.000 mask in 25.000 izolacijskih oblek. V proizvodnjo se podaja tudi Gap, pri Crocsu so zdravstvenim delavcem obljubili brezplačne natikače. Toda na spletni strani, kjer naj bi ti naročili svoj par, so sporočili, da je povpraševanje zelo veliko, da so dosegli dnevni limit in naj znova poskusijo jutri. Bolnišnice po Kanadi bo z zaščitnimi kosi zalagala tudi kanadska znamka puhovk Canada Goose.Potem ko je na tisoče mask domačemu zdravstvu doniral španski Inditex, je minuli petek tudi drugi največji proizvajalec oblačil na svetu, švedski H&M, v tovarni na Kitajskem začel proizvajati zaščitne maske. Od prvih 100.000 kosov, ki naj bi bile pripravljene jutri, bodo polovico namenili Italiji, polovico pa Španiji.Kmalu za tem, ko je tudi avtomobilska industrija ustavila stroje v Evropi in ZDA, so prišle vesti, da bi lahko pomagala v boju proti koronavirusu. Že pred tem so na Kitajskem avtomobilske družbe izdelovale zaščitne maske, med prvimi je bil domači BYD, zdaj jih tudi FiatChrysler v eni od tamkajšnjih tovarn proizvaja za izvoz. V Italiji sta podjetju Siare, ki izdeluje naprave za pomoč pri dihanju, pomagala Fiat in Ferrari. Volkswagen in njegova enota Škoda poskušata za pripravo mask uporabiti znanje iz 3D-tiskanja.Mercedesova ekipa formule ena oziroma njen del za pripravo motorjev v Veliki Britaniji je skupaj z Univerzitetnim kolidžem v Londonu pripravil pripomoček za dihanje, da obolelim ne bilo treba mehansko vpihavati zraka. Za to so potrebovali 100 ur in zdaj bodo začeli testiranje. V Veliki Britaniji so tako kot drugod ustanovili industrijski konzorcij za pripravo respiratorjev, med njimi so tudi avtomobilske družbe. V ZDA se trudijo Ford, General Motors in Toyota.