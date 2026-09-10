Od Marije Terezije do danes: koliko šolskih reform smo že preživeli

Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević je pred dnevi napovedal vrnitev osemletne osnovne šole in s tem šokiral tako šolnike, učence kot starše. A slovensko šolstvo je reform že vajeno, čeprav smo nekatere vmes že pozabili. Od prvega državnega šolskega zakona pod Marijo Terezijo do današnje devetletke se je šolski sistem večkrat temeljito spremenil. Da ne bi izpustili pomembnega mejnika, smo za pomoč zaprosili kustosinjo Matejo Ribarič iz Slovenskega šolskega muzeja. Pred vami so tako pomembni mejniki v zgodovini slovenskega šolstva, kaj so prinesli in kakšne posledice pustili, pa naj si vsak razlaga po svoje. 1774 – Splošni šolski red: Splošni šolski red iz leta 1774 je prvi državni osnovnošolski zakon, ki je uvedel splošno šolsko obveznost za vse otroke od ...