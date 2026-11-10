Od Reke ljubezni do Usodnega vina: slovenski kraji, ki so postali TV-zvezde

Salzburg, ki je svetovno slavo dosegel s filmom Moje pesmi, moje sanje (1965), je eden najbolj znanih primerov, kako lahko filmska zgodba zaznamuje turistično podobo mesta. Podobno velja za novozelandsko pokrajino Matamata, kjer so za filmsko trilogijo Gospodar prstanov in pozneje Hobit ustvarili znamenito filmsko vasico Hobbiton, ki jo danes obiskujejo ljubitelji z vsega sveta. Med ikonične filmske turistične destinacije sodi tudi škotski viadukt Glenfinnan, ki je zaslovel v filmih o Harryju Potterju kot del železniške poti v Bradavičarko. Tudi Slovenija ima svoje televizijske zgodbe, ki so posamezne kraje približale širšemu občinstvu in spodbudile zanimanje za obisk snemalnih prizorišč. Domače nadaljevanke zadnjih let so gledalce popeljale v slikovite vinorodne pokrajine, majhne vasi in ...