Od Sutjeske do hotelske suite; kako Beograd menja zgodovino za luksuz

Poseben zakon omogoča rušenje modernističnega generalštaba in odpira pot projektu Trumpovega zeta.

V petek je srbska narodna skupščina sprejela »lex specialis« – poseben zakon, ki omogoča rušenje nekdanje stavbe generalštaba jugoslovanske vojske v središču Beograda. Kompleks, poškodovan med Natovim bombardiranjem leta 1999, je več kot dve desetletji veljal za simbol travme in modernistične dediščine, zdaj se Beograd pripravlja na popolno preobrazbo tega prostora: zakon namreč odpira pot luksuzni naložbi podjetja Jareda Kushnerja, zeta ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Mestna vrata srbske prestolnice Stavba, zgrajena med letoma 1955 in 1965 po načrtih arhitekta Nikole Dobrovića (1897–1967), velja za vrhunec jugoslovanske modernistične arhitekture. Dva monumentalna, stopničasto oblikovana stolpa se kaskadno spuščata proti Ulici kneza Miloša in s svojo kompozicijo ustvarjata simbolna ...