Tehnološki mogotec, ki se rad slika brez majice

Je izmuzljiv lik. Označujejo ga za disidenta, agenta ruske obveščevalne službe FSB, libertarca, tehnološkega vizionarja in zagovornika absolutne svobode govora. O Pavlu Durovu je ruski publicist Nikolaj Kononov zdaj napisal knjigo z naslovom Populist. Ambicija knjige: zapolniti vrzeli v življenjepisu tehnološkega mogotca. Biografija opisuje njegov vzpon – od učenca naravoslovja v Sankt Peterburgu do ustanovitelja telegrama, ene najvplivnejših komunikacijskih platform na svetu, ki ima več kot milijardo uporabnikov.

Kononov navaja, da se je z rekonstrukcijo življenja kontroverznega bogataša ukvarjal 14 let. Povedano drugače, Durov ga je zanimal že pred letom 2013, ko je ustanovil telegram. Pri tem je skušal ugotoviti, kakšne so portretirančeve strategije, kakšna je njegova miselnost, pogosto se je pogovarjal z njim, o njem se je pogovarjal z njegovimi sodelavci, tekmeci in kritiki.

Pjotr Sauer v Guardianu piše, da je naslov knjige, Populist, povezan z življenjsko rdečo nitjo ustanovitelja telegrama: željo, da bi lahko neposredno nagovoril na milijone uporabnikov njegovega komunikacijskega orodja. To mu tudi omogoča, da obide institucije in medije.

»Durov je eden prvih digitalnih populistov,« je avtor biografije povedal v pogovoru za Guardian. Odkar je dejaven v digitalnem svetu, si želi, da bi z občinstvom lahko komuniciral neposredno, brez posrednikov. »Samega sebe vidi kot vizionarja. In očitno si želi, da ga slišijo,« pravi Kononov.

Povezave z ruskimi varnostmi službami

Ves čas stavi na skoraj absolutno svobodo izražanja. S tem je telegram postal priljubljeno orodje za disidente, ekstremiste, prevarante in vojne propagandiste. Če je javna podoba Durova zgrajena okrog načel popolne svobode, Kononov ugotavlja, da njegov osebni stil vodenja kaže v nasprotno smer: vsa moč je skoncentrirana v njegovih rokah, nadzornih mehanizmov, ki bi ga lahko ustavili, praktično ni. »V bistvu je edini, ki sprejema vse odločitve, povezane s telegramom,« pravi biograf.

Ne pije alkohola in ne uživa drog. Redno objavlja stroge nasvete, povezane z zdravjem. Rad se slika brez majice in potem slike objavi. Pravi, da je kot darovalec sperme oče več deset otrok. Prepričan je, da je širjenje njegovega vrhunskega genskega materiala eno od njegovih poslanstev.

Ena najbolj zagonetnih trditev o njem je, da je povezan z ruskimi varnostnimi službami. ​Kononov pa navaja, da med preiskovanjem ni našel nobenih dokazov, da bi sodeloval z rusko državo ali deloval v njenem imenu. »Ima ogromno pomanjkljivosti,« ga opiše biograf in takoj doda, da se ni pregrešil s tem, da bi ruskim tajnim službam dovolil, da skozi zadnja vrata vstopijo v komunikacije telegrama.