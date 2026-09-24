Od Vogua do luksuznih porok: Popolnost ljudi počasi utruja

Fotografirala je za Vogue in Condé Nast Traveler, živi v Zürichu, govori šest jezikov in s fotoaparatom spremlja poroke ter prestižne dogodke po vsem svetu. Ana Kete je kariero zgradila daleč od predstave, da za uspeh zadostuje talent.

Pri svojem delu opaža, da so se poroke v zadnjih letih močno spremenile. Pari si želijo pristnosti, a hkrati na družbenih omrežjih iščejo natančne reference za videz svojega dne. Tako se zgodi, da ji nevesta pošlje fotografijo, kako naj bi bil videti »spontani« trenutek. Kete pravi, da lahko navidezno popolna poroka v živo deluje precej drugače, vse več parov pa si zato znova želi nepredvidljivosti, analognih fotografij in resničnih spominov.

V intervjuju pripoveduje tudi o delu z luksuznimi znamkami, fotografiranju v Monaku, življenju v Švici in poti do objav v prestižnih revijah. Zakaj meni, da zasebnost postaja največji luksuz, kaj se v resnici skriva za bleščečimi projekti in zaradi katerega posnetka jo je glasbenik skoraj vrgel z odra? Celoten intervju preberite na Onaplus.si.