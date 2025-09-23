Večerna oddaja Jimmyja Kimmla se vrača že nocoj

Televizijska mreža ABC se je vendarle vdala pritisku javnosti. Po približno tednu dni je spremenila odločitev in naznanila, da se pogovorna večerna oddaja Jimmyja Kimmla že nocoj vrača na spored. Kot je včeraj pojasnil Disney, lastnik omenjene ameriške mreže, ki predvaja oddajo Jimmy Kimmel Live, so oddajo suspendirali, ker so presodili, da so bili nekateri Kimmlovi komentarji premalo občutljivo izraženi v neprimernem času. »V zadnjih dnevih smo se z Jimmyjem večkrat sestali in se po več pogovorih odločili, da oddajo vrnemo,« je sporočilo povzel BBC.

Odločitev je med drugimi pohvalil tudi ameriški pisatelj Don Winslow, ki je na omrežju X zapisal, da ljudje ne smejo pozabiti, da imajo moč, in pozval, naj jo začnejo uporabljati.

Priljubljenega komika so nenadno suspendirali po grožnjah Zvezne komisije za komunikacije (FCC) Brendana Carra, da bo odvzela licenco televiziji ABC. Sporna je bila Kimmlova izjava, povezana umorom Charlieja Kirka. »Konec tedna smo dosegli novo dno, ko je tolpa Maga obupano poskušala tega fanta, ki je umoril Kirka, prikazati kot karkoli drugega, kot enega izmed njih,« je dejal. Obtoženi Tyler Robinson namreč izhaja iz družine Trumpovih podpornikov, a je bil registriran kot neodvisni volivec. Zadnja leta je sicer izražal nasprotovanje Trumpovi politiki in Kirkovim skrajno desnim stališčem.

Suspenz je sprožil razprave o svobodi govora ter proteste reprezentativnih sindikatov in javnosti. Kritiki so pozvali celo k ukinitvi Disney+, Huluja in drugih naročniških storitev v lasti Disneyja, da bi zmanjšali dobiček zabavnega konglomerata.

Zadovoljen pa je bil ameriški predsednik Donald Trump, ki je odločitev ovenčal s predlogom, da bi bilo treba več televizijskim hišam odvzeti licence zaradi negativnega poročanja o njem. Prav tako je vztrajal, da so ga odpustili, češ da kot voditelj sploh ni nadarjen in da ima poleg tega njegov šov slabo gledanost. »Jimmyja Kimmla so odpustili, ker je imel slabšo gledanost od katerega koli drugega voditelja in je izrekel grozne stvari o pomembnem gospodu, znanem kot Charlie Kirk,« je dejal že med državniškim obiskom v Združenem kraljestvu.

Po suspenzu so na ABC najprej začeli miriti strasti z napovedjo, da bodo storili vse, da bi oddajo Jimmyja Kimmla vrnili na spored, Sinclair, največja podružnica ABC v ZDA, je sicer v ponedeljek sporočil, da bo od torka na svojih pridruženih postajah ABC oddajo nadomestil z informativnimi programi, je povzel britanski BBC. »Pogovori z ABC še potekajo, ocenjujemo morebitno vrnitev oddaje,« so dodali pri Sinclairu, kjer so prav tako Kimmlove izjave označili za »neprimerne in zelo neobčutljive v kritičnem trenutku za našo državo«.

Nexstar Media, eden največjih lastnikov televizijskih postaj v ZDA, je prejšnji teden še napovedoval, da Kimmlove oddaje ne bo predvajal »v dogledni prihodnosti«.

Kimmel, ki od leta 2003 vodi omenjeno večerno oddajo in je bil gostitelj štirih podelitev oskarjev, o suspenzu ali posledicah še ni dal javne izjave.